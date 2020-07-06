Пн, 6.07.2020
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  • «VAR благоволит одной команде»: президент «Барселоны» намекнул на помощь судей «Реалу»

«VAR благоволит одной команде»: президент «Барселоны» намекнул на помощь судей «Реалу»

Игроки мадридского "Реала".

ФОТО: ANDER GILLENEA/AFP

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу раскритиковал работу системы VAR, пишет "Чемпионат".

«Я смотрел за матчем «Реала» и «Атлетика» почти до второго тайма. Мне плохо. Потому что у нас лучшая лига в мире, а VAR после коронавируса несправедлива. Это изменило некоторые результаты и всегда помогает одной и той же команде», — приводит слова Бартомеу Goal.

«Реал» обыграл «Атлетико» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Единственный гол был забит в середине второго тайма, на 73-й минуте. Его автором стал капитан гостей защитник Серхио Рамос, реализовавший пенальти. На 76-й минуте встречи Игрок "Атлетико" Рауль Гарсия упал в штрафной гостей, но на его падение судья никак не отреагировал.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 77 очков. «Барселона» занимает второе место, записав в свой актив 73 очка.

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