«VAR благоволит одной команде»: президент «Барселоны» намекнул на помощь судей «Реалу»

«Я смотрел за матчем «Реала» и «Атлетика» почти до второго тайма. Мне плохо. Потому что у нас лучшая лига в мире, а VAR после коронавируса несправедлива. Это изменило некоторые результаты и всегда помогает одной и той же команде», — приводит слова Бартомеу Goal.