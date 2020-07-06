55 лет таллиннскому троллейбусному транспорту: четыре маршрута из девяти работают по сей день

Планировать столичные троллейбусные линии начали во второй половине 1940-х годов, но первую троллейбусную линию открыли только в 1965 году на маршруте Мустамяэ–«Каубамая». За 22 года в столице было проложено девять троллейбусных линий: четыре из них до сих пор обслуживаются троллейбусами, а остальные пять заменены автобусными маршрутами.

Таллиннскому троллейбусному транспорту исполняется 55 лет. ФОТО: Tallinna Linnatranspordi AS

По словам члена правления Tallinna Linnatranspordi AS Отто Попеля, благодаря развитию транспортных средств и технологий троллейбусы в ближайшее десятилетие передадут трудовую эстафету электробусам, поскольку техническое развитие стремительно, и в сегодняшнем дорожном движении электробусы эффективнее и отличаются большей гибкостью в эксплуатации. «Сегодня автобусам на электрической тяге не нужны «рога». Это придает гибкости в работе на маршруте и обеспечивает надёжность поездки для пассажиров», – отметил Попель, по словам которого у троллейбусов знаковое значение в столичном общественном транспорте, которое не исчезнет во времени и будет цениться высоко даже спустя годы.

Таллиннскому троллейбусному транспорту исполняется 55 лет. ФОТО: Tallinna Linnatranspordi AS

«Троллейбус зависит от электролиний. А электробус обладает, так сказать, самостоятельностью в движении, т. е. может без проблем проехать даже в том случае, когда возникает препятствие на обычном маршруте, если произошла авария, например, или из-за погоды оборвана электролиния», – привел примеры Попель, доказывающие пользу перехода на электробусы для пассажиров.

Таллиннскому троллейбусному транспорту исполняется 55 лет. ФОТО: Tallinna Linnatranspordi AS

Попель сказал, что в этом году для предприятия начинается абсолютно новая эпоха: уже в конце года в Таллинн прибудут автобусы, работающие на газе (биометане), и с их прибытием в столичном общественном транспорте произойдёт переход на экологичные виды топлива. «Наша цель – полностью отказаться от дизельных автобусов уже к 2025 году. Мы высоко ценим чистоту окружающей среды и хотим, чтобы Таллинн стал зелёной столицей. Если в этом году на городские маршруты выйдут только 100 газовых автобусов, то в ближайшем будущем в столичном парке будет как минимум 350 автобусов, которые ездят на биометане», – пояснил Попель и добавил, что более долгосрочная цель Tallinna Linnatranspordi AS – перейти к 2035 году на электротранспорт, работающий на возобновляемой энергии, когда электробусы возьмут на себя нагрузку всех прежних троллейбусов и автобусов.

Таллиннскому троллейбусному транспорту исполняется 55 лет. ФОТО: Tallinna Linnatranspordi AS

«На сегодняшний день рядом с более чем 500 автобусов на улицах по-прежнему работают 50 троллейбусов, которые ездят по четырем маршрутам: 1, 3, 4 и 5. Новые троллейбусы мы, конечно, больше приобретать не будем, т. е. имеющиеся троллейбусы будут ездить так долго, как только смогут с технической точки зрения. Однако мы поддерживаем работающие сегодня троллейбусы в настолько хорошем состоянии, насколько это возможно, и одновременно готовимся к переходу на электробусы, тестируя разные возможности, чтобы найти электробусы, наиболее подходящие для Эстонии по критериям работы», – сказал Попель.

Таллиннскому троллейбусному транспорту исполняется 55 лет. ФОТО: Tallinna Linnatranspordi AS

По словам члена правления Tallinna Linnatranspordi AS, тестируемый летом этого года электробус получил хорошие отзывы от пассажиров. «Комфорт, меньше шума внутри автобуса и шума, проникающего снаружи, – такими были главные нюансы, которые понравились пассажирам», – сказал Попель. По его словам, помимо удобств электробусов Tallinna Linnatranspordi AS ценит также и технические параметры, в том числе то, как происходит посадка пассажиров и насколько длинную дистанцию транспортное средство может проехать на одной зарядке.