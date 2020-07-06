Правительство решило: ограничения на въезд станут значительно мягче

В Эстонию можно въехать для любых целей и без ограничений из перечисленных в сообщении Европейской комиссии стран, где уровень заражения составляет до 16-и. Если уровень заражения превышает 16 (в их числе, к примеру, Украина), следует оставаться в изоляции в течение 14 дней. Дополнительная гибкость распространяется на европейские страны: из них можно приезжать в Эстонию без обязательства изоляции, даже если уровень заражения там увеличился в диапазоне до 10%.

Согласно решению, до 30 апреля 2022 года можно работать в Эстонии сезонным рабочим до 180 дней в течение 365 дней подряд. Министерство социальных дел, Министерство внутренних дел и Министерство финансов предложат критерии оплаты труда сезонных работников в течение десяти дней.