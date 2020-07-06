Посткоронное время держит работников клиники Тартуского университета настороже

Указатель к палате с коронавирусными зараженными ФОТО: Margus Ansu

По словам старшей медсестры Илоны Пастарусе, ее отделение было очищено от вируса 22 мая, и последний пациент, госпитализированный с Covid-19, был выписан из отделения интенсивной терапии 4 июня.

Сейчас в отделении находятся пациенты, которые нуждаются в обычной интенсивной терапии. В палате шесть кроватей с перегородками, а также три изолятора. Работа в этом отделе так же сложна, как и обычно, но зараженных коронавирусом больше нет.

Один изолятор у нас хранится в резерве. Этот изолятор остается пустым до того дня, когда прибудет следующий пациент с обнаруженным COVID-19, нуждающийся в интенсивной терапии.

Контрольно-пропускные пункты на входе в клинику перестали работать с 1 июля, температура пациентов больше не измеряется, и они не обязаны теперь носить маски. Болезнь, однако, не исчезла, и никто не знает, когда придет следующий зараженный коронавирусом пациент.

Медсестра Лиизи Пылдотс показывает изолятор, в который попадет следующий зараженный коронавирусом ФОТО: Margus Ansu

На данный момент в клинике Тартуского университета прошли лечение 46 пациентов, зараженных коронавирусом, и 16 из них нуждались в интенсивной терапии.

За это время три пациента, зараженные коронавирусом, скончались. 31 марта в отделении интенсивной терапии находилось семь пациентов.

Первый зараженный пациент был госпитализирован в отделение интенсивной терапии 15 марта, а самый последний пациент был выписан из клиники 19 июня. Последний выписанный из клиники пациент находился на лечении дольше всего, в общей сложности 80 дней, из которых 56 были интенсивными.

Cтаршая медсестра 2-го отделения интенсивной терапии Лиизи Пылдотс более позитивно рассказала о прошлом. «Пережить эти два месяца было несложно, потому что меня окружали прекрасные люди, и помог командный дух», - сказала он.

«Пациент, который находился в отделении интенсивной терапии более двух месяцев, особенно запомнился мне. Однажды утром этот пациент увидел медицинского работника, которому уже не нужно было носить защитную маску, находясь около него. Как счастлив он был в ту минуту!», - поделилась воспоминанием Лиизи Пылдотс.

Врач-реаниматолог Антс-Хендрик Парик подтвердил, что все люди в отделении интенсивной терапии ориентированы на командную работу, и потому все прошло гладко.

Боялся ли он? Думал ли он риске для своего здоровья? Доктор Парик ответил, что нет. По его словам, он мог заразиться только в комнате отдыха, если бы кто-нибудь зашел туда без необходимых средств безопасности.

«Такая возможность заражения в теории существовала. Но заразиться при ношении средств индивидуальной защиты внутри отдела? Исключено!», - отметил доктор.

Тот факт, что инфекция не распространялась в стенах больницы и что ни один медицинский работник не заразился в ходе выполнения своих обязанностей, является большим достижением. Это также высоко ценится профессором Джоэлем Старкопфом, руководителем группы управления кризисными ситуациями в клинике.

Антс-Хендрик Парик с коллегой Илоной Пастарус ФОТО: Margus Ansu

Отделение по борьбе с коронавирусом было расположено в ортопедическом отделении.

«Если бы ортопедическое отделении было переполнено пациентами, мы бы использовали следующий этаж, который является отделением хирургии, а потом и следующий этаж - отделение нейрохирургии», - сказала медсестра отделения интенсивной терапии Илона Пастарус. «Когда мы смотрели на прогнозы, то они были неутешительными, и мы должны были быть готовы», - дополнила она.

Илона Пастарус ФОТО: Margus Ansu

Профессор Джоэл Старкопф добавил, что люди были готовы внести свой вклад с самого первого момента. Они не были эгоистичными, они не боялись. «Подтверждение этому - слова наших сестер о том, почему все сработало так гладко», - сказал профессор.

Теперь мир изменился. Доктор Антс-Хендрик Парик считает, что теперь все гораздо лучше понимают, как сохранить здоровье других, и это главное.