В Париже возобновляет работу Лувр, закрытый еще в марте из-за пандемии COVID-19

"Музей Лувр открывает свои двери 6 июля 2020 года", - говорится в сообщении на сайте комплекса.

Для посещения музея необходимо заранее забронировать желаемый временной интервал времени, подобное правило распространяется и на льготные категории граждан, которые собираются отправиться в Лувр.

"Ношение маски обязательно, необходимо соблюдать физическую дистанцию", - отмечается в сообщении на сайте Лувра.

Несмотря на то, что музей официально открывается, около трети галерей комплекса останутся пока закрытыми.

Парижский Лувр закрыли в середине марта в рамках мер для борьбы с распространением коронавируса.