Пн, 6.07.2020
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Тонущий туристический сектор хочет получить зеленый свет на долгосрочные урезания зарплат

Cтоящие в темноте отели Таллинна во время чрезвычайного положения

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Поскольку, согласно некоторым оценкам, сектор туризма может вернуться к докризисному уровню только через несколько лет, а у большинства компаний уже заканчиваются резервы, туристические союзы хотят отмены минимального обязательства по социальному налогу до конца следующего года, а также выступают за более длительное урезание заработной платы в случае, если для сотрудника нет работы, пишет Postimees.

Cоюзы признают, что обусловленное вспышкой вируса чрезвычайное положение прекратилось, гостиницы и водные центры снова открыты, и постепенно открываются границы.

«Сектор туризма в глазах общественности живет повседневной жизнью. По оценке туристических компаний, в летние месяцы ожидается частичное восстановление оборота гостиничного сектора за счет внутренних туристов, а на лето ожидается небольшое оживление иностранного туризма», - говорится в обращении Эстонского союза спа, Эстонского союза отелей и ресторанов, Эстонского союза туристических компаний и Эстонского бюро конференций к социальной и экономической комиссиям Рийгикогу, министру социальных дел Танелю Кийку и министру внешней торговли и информационных технологий Раулю Сиему.

В то же время компенсация заработной платы Кассой по безработице и другие меры поддержки туристических предприятий после чрезвычайного положения не продлены.

"Сектор туризма первым полностью закрылся в самом начале эпидемии, и, по оценкам аналитиков, туризм восстановится только через 18-24 месяца. Очень большое количество работников было уволено в этом секторе в течение трех месяцев. Доходная база сектора туризма не восстановится в этом году, и у большинства компаний нет неиспользованных резервов", - отмечают туристические ассоциации.

Поскольку предприятия этого сектора хотят сохранить рабочие места и избежать с завершением сезона внутреннего туризма осенних увольнений, туристические союзы призывают к единовременному решению в этом и следующем годах: отменить минимальное обязательство по социальному налогу, чтобы позволить работу с неполной нагрузкой.

Действующий Закон о трудовом договоре гласит, что если из-за непредвиденных, не зависящих от него, экономических обстоятельств, работодатель не может предоставить работнику работу в согласованном объеме, он может снизить заработную плату в разумном объеме на срок до трех месяцев в течение 12-месячного периода, если выплата зарплаты по договору является для работодателя "неразумно обременительной".

Союзы турфирм хотят продлить период сокращения заработной платы до полугода вместо трех месяцев.

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