239 экспертов предупреждают ВОЗ: коронавирус распространяется по воздуху в виде аэрозоля

ВОЗ долгое время придерживается точки зрения, что коронавирус распространяется главным образом через крупные капли, которые быстро оседают на поверхность после кашля или чихания.

Однако 239 ученых из 32 стран обратились к организации с открытым письмом, чтобы сообщить о доказательствах того, что вирус содержится и в маленьких каплях, и может задерживаться в воздухе.

В связи с этим эксперты советуют изменить рекомендации по защите от коронавируса. По словам ученых, вирус задерживается в воздухе в помещении, что способствует заражению людей.

В своем последнем обновлении информации о коронавирусе 29 июня ВОЗ объявила, что воздушно-капельная передача возможна только после определенных медицинских процедур, при которых образуются аэрозоли. Поэтому, согласно рекомендациям ВОЗ, маски типа N95 и надлежащая вентиляция требуются только в таких случаях.

Интервью журналистов New York Times с почти 20 исследователями и внутренние беседы с организацией создают впечатление, что ВОЗ не прислушивается к последним научным результатам.

По словам опрошенных экспертов, коронавирус передается по воздуху и может инфицировать человека при вдыхании - либо через крупные частицы от кашля или чихания, либо просто через микрочастицы, выпущенные при выдохе.

Эксперты отметили, что Комитет ВОЗ по профилактике и контролю за инфекциями опирается на чрезмерно ограниченные консервативные взгляды и не спешит внедрять инновации.

Еще в апреле 36 экспертов призвали ВОЗ рассмотреть все больше свидетельств того, что коронавирус распространяется по воздуху в виде аэрозолей. Несмотря на то, что организация провела совещание по этому вопросу, в нем доминировало несколько экспертов, которые чувствовали необходимость подчеркнуть важность мытья рук перед лицом риска воздушно-капельного заражения.

По словам ученых, существует несколько примеров воздушной передачи SARS-Cov-2, особенно в плохо проветриваемых и многолюдных помещениях. Согласно им, ВОЗ создала искусственное различие между более крупными частицами и аэрозолями, хотя инфицированные люди выделяют частицы обоих типов.

Хотя ученым не удалось создать коронавирус из аэрозолей в лаборатории, это не означает, что аэрозоли не переносят инфекционно опасные частицы.

Исследователи также критикуют устаревший подход ВОЗ к воздушной передаче, отмечая, что организация считает, что воздушно-капельный патоген обязательно должен быть высокоинфекционным и способен путешествовать на большие расстояния.

Эксперты сходятся во мнении, что коронавирус не ведет себя таким образом, но особенно заразен при длительном тесном контакте, особенно в помещении.