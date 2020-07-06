Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России

В 2019 году экономический рост в России замедлился до 1,3% (с 2,5% в 2018 году), национальные проекты были недофинансированы, а улучшения инвестклимата не произошло, в том числе из-за ряда громких арестов. Однако в начале года были сняты американские санкции с Rusal и En+, а более жестких инициатив, прорабатывавшихся в конгрессе США, удалось избежать, пишет Newsru.

Самой активно инвестирующей в российскую экономику страной в прошлом году стала Германия - число прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из этой страны выросло на 50%, до 36 проектов. Второе место разделили между собой Китай и Франция, каждая страна вложила средства в 22 проекта на территории России.

В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию. Количество американских ПИИ уменьшилось на 61% и составило 20 проектов против 33 в 2018 году. Доля европейских инвесторов в экономику России в 2018 году составляла 48%, а в 2019 году она увеличилась до 60% в основном за счет снижения количества ПИИ из США, Японии и Южной Кореи и активизации Германии и Франции.

В отраслевом разрезе лидером по количеству иностранных инвестиций оставался агропродовольственный сектор - 41 проект. EY утверждает, что успех этого сектора связан с процессами импортозамещения. В российский агропром больше всего инвестируют Германия (восемь проектов) и США (семь проектов). Второе место занимает производство машин и оборудования.

С третьего на седьмое в 2019 году опустились цифровые технологии - количество ПИИ в этом секторе упало по сравнению с 2018 годом почти в 2,5 раза до десяти проектов. Больше всего в российский технологический сектор вкладывает Китай: в 2019 году его инвестиции стали частью четырех новых проектов в сфере digital. При этом низкая позиция сектора цифровых технологий отличает Россию от Европы, где этот сектор находится на первом месте по числу проектов. Как и в предыдущем году, самым востребованным у иностранных инвесторов регионом стала Москва (с Московской областью) - 60 проектов ПИИ (31% от общего количества). На втором месте традиционно находится Санкт-Петербург с Ленинградской областью - 19 проектов.