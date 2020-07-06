Swedbank выводит на рынок решение, которое упрощает накопление

«В ответ на сложившуюся беспрецедентную ситуацию многие стали более серьезно относиться к сбережению, и увеличили взносы по накопительным вкладам, чтобы повысить свою финансовую устойчивость. С сегодняшнего дня мы предлагаем клиентам интеллектуальное решение, которое делает регулярное накопление более лёгкими и удобными, помогая клиентам достичь своих финансовых целей», – сказала директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.

По данным Swedbank, 75 процентов домохозяйств в Эстонии не имеют сбережений, которые в случае потери дохода помогли бы покрыть повседневные расходы в течение как минимум трёх месяцев. Таким образом, в свете последних событий, накопление денежного резерва на трудные времена стало приоритетом для большого количества людей.

По данным банка, число клиентов, начавших регулярно откладывать деньги, увеличилось с начала года на 28 000. Разработанное Swedbank решение Накопитель, идеально подходит для людей, которые хотят экономить деньги легко и практически незаметно или желают улучшить свои навыки сбережения.

Чтобы активировать основную функцию Накопителя, клиент Swedbank должен войти в интернет-банк или приложение, выбрать цель сбора денег и счет, с которого будут производиться перечисления в накопитель. Когда функция будет активирована, разница между суммой покупки и суммой, округлннной до следующего евро, переводится на счет накопителя по каждой банковской карточке. Кроме того, клиенты могут оформить постоянное поручение (например, автоматические переводы на еженедельной или ежемесячной основе) для более быстрого достижения поставленной цели; они также могут в любое время перевести деньги на счет накопителя.

«Наши данные по транзакциям показывают, что клиент расплачивается карточкой в среднем 30 раз в месяц, и эта цифра растет. При использовании Накопителя ежемесячно на этом счете накапливается примерно по 15 евро. Таким образом, клиент копит деньги легко и незаметно», – поясняет Раагметс.

Накопление даже небольшими суммами является эффективным способом отложить деньги на трудные времена. Когда целевая сумма будет накоплена, клиент может использовать дополнительные деньги для инвестирования. И в этом случае вы также можете начать с небольших сумм. Предоставив с конца прошлого года возможность бесплатной торговли акциями стран Балтии, Swedbank теперь предлагает своим клиентам еще одно отличное решение для укрепления их финансового положения.