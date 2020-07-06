Из Таллиннского аэропорта можно долететь в 19 пунктов назначения

В настоящее время можно долететь из Таллинна во Франкфурт, Хельсинки, Амстердам, Ригу, Копенгаген, Вильнюс, Париж, Вену, Берлин, Дублин, Эдинбург, Милан, Осло, Лондон, Дюссельдорф, Жирону и Пафос, а также в Кярдла и Курессааре, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Таллиннского аэропорта.

Планировалось также вновь открыть маршруты в Киев, Львов и Харьков, однако возобновление полетов в эти пункты назначения отложено в связи с решением правительства Эстонской Республики от 30 июня о продлении до 14 июля ограничения на открытие маршрутов в страны с высоким риском коронавируса.

Планируется вновь открыть маршрут в Минск с 15 июля и в Варшаву с 16 июля. Рейсы в Стокгольм предполагается открыть в июле. Сообщение Таллинн-Малага планируется открыть с 11 июля.

С понедельника на самоизоляции должны оставаться прибывающие в Эстонию из Болгарии, Хорватии, Люксембурга, Португалии, Швеции, Румынии, Чехии и Великобритании, сообщает МИД Эстонии.

Самоизоляция не требуется прибывающим в Эстонию из стран Европейского союза - Австрии, Бельгии, Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании и Венгрии.

Для тех, кто прибывает из остальных стран мира, требование самоизоляции действует по-прежнему.