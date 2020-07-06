Пн, 6.07.2020
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Бельгийский велогонщик умер во время первого соревнования после перерыва, вызванного коронавирусом

Велосипед.

ФОТО: Liis Treimann

Бельгийский велогонщик Нильс де Вриендт скончался во время шоссейной гонки, сообщает Cyclingnews. Трагедия произошла в бельгийском городе Вортегем-Петегем.

20-летний гонщик любительской команды VDM-Van Durm-Michiels-Trawoboнет потерял сознание во время соревнования и вскоре умер, несмотря на помощь врачей, пишет Newsru. Как сообщили в команде, причиной смерти спортсмена стала сердечная недостаточность. Из-за произошедшего гонка была прервана за 13 км до финиша.

Данный старт стал первым в Бельгии после запрета на проведение соревнований из-за коронавируса и носил тренировочный характер перед официальным возобновлением велосипедного сезона. В гонке принимали участие ведущие бельгийские команды.

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