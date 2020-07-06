Бельгийский велогонщик умер во время первого соревнования после перерыва, вызванного коронавирусом

20-летний гонщик любительской команды VDM-Van Durm-Michiels-Trawoboнет потерял сознание во время соревнования и вскоре умер, несмотря на помощь врачей, пишет Newsru. Как сообщили в команде, причиной смерти спортсмена стала сердечная недостаточность. Из-за произошедшего гонка была прервана за 13 км до финиша.