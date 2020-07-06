Пн, 6.07.2020
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Под Таллиннским аэропортом могут построить тоннель

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Подготовлен эскизный проект строительства малой кольцевой дороги в Таллинне, который предусматривает прокладку тоннеля под столичным аэропортом.

Малая кольцевая дорога, которая пройдет от Смуули-теэ до улицы Валдеку, должна сократить транспортную нагрузку как на центр Таллинна, так и на Тартуское шоссе, сообщает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR. 

По предварительным оценкам, интерес к использованию трассы будет большим, что позволит предотвратить образование крупных пробок в часы пик. По словам заместителя заведующего городским Департаментом окружающей среди и коммунального хозяйства Рейо Везиаллика, дорогу планируется провести под аэропортом.

«Пока в плане строительство тоннеля под взлетно-посадочной полосой, а не объездного пути за аэропортом», - сказал Везиаллик, добавив, что это одобрено на уровне эскизного проекта со стороны как заказчиков, так и тех, кто участвует в софинансировании.

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