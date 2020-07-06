Под Таллиннским аэропортом могут построить тоннель

Малая кольцевая дорога, которая пройдет от Смуули-теэ до улицы Валдеку, должна сократить транспортную нагрузку как на центр Таллинна, так и на Тартуское шоссе, сообщает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

По предварительным оценкам, интерес к использованию трассы будет большим, что позволит предотвратить образование крупных пробок в часы пик. По словам заместителя заведующего городским Департаментом окружающей среди и коммунального хозяйства Рейо Везиаллика, дорогу планируется провести под аэропортом.