"Никаких уступок": Хельме доволен принятыми изменениями в порядке ввоза сезонных рабочих

"Во-первых, сегодня в Рийгикогу был отклонен законопроект оппозиции, который разрешал еще раз продлить временные разрешения на работу, которые уже истекли из-за коронавируса. Никакого продления не будет, чьи разрешения истекли - покинут Эстонию», - написал Хельме в Facebook.

"Во-вторых. Мы наконец достигли соглашения по учебе по обмену - проблеме, которая была «на согласовании» более года. Согласно этому, иммиграция, сопровождающая учебу по обмену, будет значительно уменьшена. Например, студенты больше не смогут привезти членов семьи в Эстонию, и их вид на жительство автоматически не станет постоянным после окончания учебы. Также в будущем государство не будет предлагать бесплатное обучение по программам на иностранных языках.

В-третьих. Мы значительно ужесточаем условия для сезонных работников. Отныне сезонное разрешение на работу будет составлять шесть месяцев вместо девяти, после чего то же лицо не сможет въехать в Эстонию в течение шести месяцев. Мы также устанавливаем требование к зарплате сезонных работников - она должна быть средней зарплатой в отрасли. Таким образом, мы гарантируем, что привлечение сезонных работников не будет легким решением для работодателя платить меньше или снижать среднюю заработную плату. Это очень важный момент, который поможет увеличить здесь заработную плату и предотвратит ввоз рабского труда.

В чем заключалась наша уступка? В некотором смысле можно сказать, ччто уступки не было. Пока более строгие правила не были узаконены, мы согласились, что будет продолжать применяться старый режим, если будут приняты меры по охране здоровья и безопасности. Это означает, что мы договорились о возобновлении краткосрочной трудовой миграции, действовавшей перед вспышкой коронавируса, при довольно жестких дополнительных условиях. За счет работодателя работник перевозится как в страну, так и внутри страны. За счет работодателя лицо помещается на карантин на 2 недели, в течение которых ему не разрешают идти на работу, и полиция будет энергично контролировать его; проживание в течение этого времени - также за счет работодателя. За счет работодателя временный работник проходит две проверки в течение двух недель - одну по прибытии, другую по окончании периода карантина. Если какой-либо тест окажется положительным, он должен либо отправить человека домой, либо поместить его в карантин, пока тот не выздоровеет, и лечить его за свой счет.

Эти меры безопасности должны обеспечить, чтобы мы не вввезем заново в страну коронавирус.