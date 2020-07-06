Пн, 6.07.2020
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Волейбольный клуб "Сааремаа" нашел деньги на новый сезон

Момент матча между "Сельвером" и "Сааремаа".

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Волейбольный клуб "Сааремаа" объявил о продолжении профессиональной деятельности, пишет Rus.ERR.

В распространенном в понедельник пресс-релизе клуб сообщил, что после прерванного прошлого сезона его дальнейшая судьба была под вопросом, но в итоге профессиональная волейбольная команда на Сааремаа все же останется.

По заверению руководства "Сааремаа", у клуба будет достаточный бюджет для того, чтобы выступать в новом сезоне.

С каким тренерским штабом и в каком составе "Сааремаа" начнет новый сезон, руководство клуба обещает сообщить в ближайшие недели.

Весной этого года "Сааремаа" дошел до четвертьфинала Кубка вызова. На этой стадии турнира команда провела в Курессааре два матча с "Миланом", что повлекло за собой вспышку заражения коронавирусом на острове.

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