Волейбольный клуб "Сааремаа" нашел деньги на новый сезон

В распространенном в понедельник пресс-релизе клуб сообщил, что после прерванного прошлого сезона его дальнейшая судьба была под вопросом, но в итоге профессиональная волейбольная команда на Сааремаа все же останется.
По заверению руководства "Сааремаа", у клуба будет достаточный бюджет для того, чтобы выступать в новом сезоне.
С каким тренерским штабом и в каком составе "Сааремаа" начнет новый сезон, руководство клуба обещает сообщить в ближайшие недели.
Весной этого года "Сааремаа" дошел до четвертьфинала Кубка вызова. На этой стадии турнира команда провела в Курессааре два матча с "Миланом", что повлекло за собой вспышку заражения коронавирусом на острове.