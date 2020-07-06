Волейбольный клуб "Сааремаа" нашел деньги на новый сезон

В распространенном в понедельник пресс-релизе клуб сообщил, что после прерванного прошлого сезона его дальнейшая судьба была под вопросом, но в итоге профессиональная волейбольная команда на Сааремаа все же останется.

По заверению руководства "Сааремаа", у клуба будет достаточный бюджет для того, чтобы выступать в новом сезоне.

С каким тренерским штабом и в каком составе "Сааремаа" начнет новый сезон, руководство клуба обещает сообщить в ближайшие недели.