Убитый в Австрии чеченец обидел Кадырова, был связан со спецслужбами Украины и десятью убийствами

Австрийские следователи выясняют обстоятельства убийства в австрийском городе Герасдорф 43-летнего выходца из Чечни «Мартина Б.», который обратился к властям за политическим убежищем. Мужчину нашли мертвым в субботу возле одного из городских торговых центров. Он был убит выстрелом в голову. Расследованием занимается земельное отделение ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом. По этому делу уже задержаны двое граждан РФ: 48-летний и 37-летний мужчины. Австрийская телерадиокомпания ORF сообщила, что оба россиянина являются выходцами из Чечни, передает NEWSru.
Под именем «Мартин Б.» с 2005 года в Австрии скрывался блогер Мамихан Умаров. Умаров в различных интервью говорил, что он бывший наемник и экс-сотрудник министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Он вел на чеченском языке Youtube-канал под названием «Анзор из Вены». Умаров был последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, и подчас его обличения носили оскорбительный характер.
Убийство Умарова - это уже четвертое покушение на чеченцев, проживающих в Европе, за последний год. В августе 2019 года в Берлине была застрелен гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. Федеральная прокуратура Германии заявила, что убийство было совершено по распоряжению «государственных служб в центральном правительстве Российской Федерации».
1 февраля во французском городе Лилль в гостиничном номере было найдено тело чеченца Имрана Алиева. Алиев был известен оскорбительными высказываниями в адрес главы Чечни. Политический мотив убийства является приоритетным для следствия.
26 февраля 2020 года в Швеции было совершено покушение на известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Абдурахманову удалось обезвредить нападавшего и вызвать полицию. По делу о покушении были задержаны мужчина и женщина с российским гражданством.
В разговоре с Русской службой Би-би-си Абдурахманов рассказал, что убийство в Вене никого из чеченцев не удивило. "Слухи о том, что некие люди носом землю роют, чтобы найти Умарова, уже были. И его предупреждали. И я его предупреждал, люди ему говорили". По словам Абдурахманова, который был заочно знаком с убитым, в последние дни полиция даже охраняла его дом.
Убийство Умарова взбудоражило чеченскую диаспору в Вене. Люди пересылают друг другу сообщения и обсуждают произошедшее как казнь. Как сказал собеседник Би-би-си, люди не чувствуют себя в безопасности: «То, что испытывают чеченцы в Европе в связи с этим убийством - это гнев, возмущение и безусловно страх. Но чем больше будут убивать вот таким образом, тем больше люди будут протестовать и открыто говорить обо всем, что они думают».
Как Умаров оскорбил Кадырова и сотрудничал со спецслужбами Украины
В феврале 2020 года Мамихан Умаров в интервью украинскому журналисту Владиславу Сидоренко рассказал, что уехал из Чечни, так как «после того, как основных полевых командиров поубивали, они (власти) начали находить новые жертвы, которые когда-то работали при Ичкерии. Преследовались все подряд».
С 2010 года, рассказывал Умаров, он сотрудничал со спецслужбами Австрии и через него прошло более 10 заказов на убийства.
В том же интервью Умаров рассказал о деталях спецоперации СБУ Украины, в которой он участвовал.
В декабре 2014 года депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук на камеру расстрелял портрет Рамзана Кадырова и пообещал приехать за ним в Чечню. Комментируя поступок депутата, Рамзан Кадыров сказал, что «видимо, Мосийчук всем надоел, и его захотели убрать. Сами его убьют, а потом скажут, что это Кадыров сделал».
В интервью, записанном в феврале 2020 года в Австрии, Мамихан Умаров рассказал, что в 2015 году, после видео с расстрелом портрета Кадырова, на него вышли люди из Чечни. Они, по его словам, просили найти того, кто сможет убить Игоря Мосийчука. Речь также шла о ликвидации чеченца Адама Осмаева и его жены Амины Окуевуой. Оба участвовали в военных действиях на востоке Украины на стороне Киева.
В качестве доказательств своих слов Умаров предоставил аудиосообщения, которые он получал от жителя Чечни. «Самое главное - это Амина и Адам Осмаев. Если Адама, Амину и этого депутата возьмут, это был бы нормальный вариант», - говорит мужчина на чеченском языке в одном из аудиосообщений и называл сумму «полтора». По словам Умарова, речь шла о полутора миллионах евро за убийство всех троих.
Мамихан Умаров рассказал, что вышел на Мосийчука и Адама Осмаева и передал им всю информацию, включая аудисообщения и скриншоты переписки.
Эти слова подтвердил Би-би-си и сам Игорь Мосийчук. Депутат рассказывает, что в СБУ Украины взяли ситуацию под контроль. Переговоры с людьми из Чечни продолжились с участием сотрудников СБУ, подставной «киллер» даже получил аванс на убийство в размере 20 тысяч долларов. В 2019 году, рассказывает Мосийчук, сотрудники, которые вели дело, перестали отвечать на телефоны и сообщения и «заморозились». Мужчина связывает это со сменой президента на Украине.
В октябре 2017 года на Игоря Мосийчука было совершено покушение. В результате взрыва припаркованного мотороллера были убиты два человека и ранены трое, включая самого Мосийчука. Руководство МВД Украины заявило тогда, что в покушении заинтересован Рамзан Кадыров. Глава Чечни ответил на обвинение словами: «Сами депутата Мосийчука взорвали и подняли шум».
На Адама Осмаева и Амину Окуеву в 2017 году также было совершено два покушения. В результате второго Окуева была убита.
В апреле 2020 года Мамихан Умаров записал видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Стоя на мосту через Дунай в Вене, Умаров оскорблял Кадырова, его отца, а также называл свой номер телефона. «Я не скрываю лицо, ты его видишь. Присылай, кого считаешь мужиком...», - заявил на видео Умаров.
В 2019 году Кадыров в прямом эфире телеканала «Грозный» высказался о тех, кто оскорбляет честь в интернете: «Даже если весь мир сгорит синим пламенем, если даже законы всех стран будут нарушены, мы разве оставим человека, который задевает честь? Клянусь священным Кораном - не оставим!». Глава Чечни заявил, что готов принять любое наказание, чтобы не простить оскорбление. «Ну, посадят в тюрьму, ну, убьют, ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире?" - сказал глава региона.