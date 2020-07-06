Убитый в Австрии чеченец обидел Кадырова, был связан со спецслужбами Украины и десятью убийствами

Под именем «Мартин Б.» с 2005 года в Австрии скрывался блогер Мамихан Умаров. Умаров в различных интервью говорил, что он бывший наемник и экс-сотрудник министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Он вел на чеченском языке Youtube-канал под названием «Анзор из Вены». Умаров был последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, и подчас его обличения носили оскорбительный характер.

Убийство Умарова - это уже четвертое покушение на чеченцев, проживающих в Европе, за последний год. В августе 2019 года в Берлине была застрелен гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. Федеральная прокуратура Германии заявила, что убийство было совершено по распоряжению «государственных служб в центральном правительстве Российской Федерации».

1 февраля во французском городе Лилль в гостиничном номере было найдено тело чеченца Имрана Алиева. Алиев был известен оскорбительными высказываниями в адрес главы Чечни. Политический мотив убийства является приоритетным для следствия.

26 февраля 2020 года в Швеции было совершено покушение на известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Абдурахманову удалось обезвредить нападавшего и вызвать полицию. По делу о покушении были задержаны мужчина и женщина с российским гражданством.

В разговоре с Русской службой Би-би-си Абдурахманов рассказал, что убийство в Вене никого из чеченцев не удивило. "Слухи о том, что некие люди носом землю роют, чтобы найти Умарова, уже были. И его предупреждали. И я его предупреждал, люди ему говорили". По словам Абдурахманова, который был заочно знаком с убитым, в последние дни полиция даже охраняла его дом.

Убийство Умарова взбудоражило чеченскую диаспору в Вене. Люди пересылают друг другу сообщения и обсуждают произошедшее как казнь. Как сказал собеседник Би-би-си, люди не чувствуют себя в безопасности: «То, что испытывают чеченцы в Европе в связи с этим убийством - это гнев, возмущение и безусловно страх. Но чем больше будут убивать вот таким образом, тем больше люди будут протестовать и открыто говорить обо всем, что они думают».

Как Умаров оскорбил Кадырова и сотрудничал со спецслужбами Украины

В феврале 2020 года Мамихан Умаров в интервью украинскому журналисту Владиславу Сидоренко рассказал, что уехал из Чечни, так как «после того, как основных полевых командиров поубивали, они (власти) начали находить новые жертвы, которые когда-то работали при Ичкерии. Преследовались все подряд».

С 2010 года, рассказывал Умаров, он сотрудничал со спецслужбами Австрии и через него прошло более 10 заказов на убийства.

В том же интервью Умаров рассказал о деталях спецоперации СБУ Украины, в которой он участвовал.