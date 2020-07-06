Картина дня: ограничения на въезд, коронавирус не отступает и попавший в беду житель Эстонии

Проживший в аэропорту Манилы более трех месяцев Роман Трофимов вернется в Эстонию в ближайшие дни

История эстонского «Виктора Наворски» - героя голливудского фильма «Терминал» - почти подошла к концу. Проживший более трех месяцев в аэропорту Манилы житель Йыхви Роман Трофимов на днях, скорее всего, вернется домой, сказала Rus.Postimees евродепутат Яна Тоом. Читать далее...

На выходных коронавирус выявлен у двух человек

На выходных Департамент здоровья выявил двух новых носителей коронавируса, оба случая имели место в субботу, в воскресенье никто не заболел, сказала ERR исполняющая обязанности руководителя Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Читать далее...

Райво Варе: президент Путин зачистил поле для новых комбинаций

Прошедший в России референдум, по утверждению ряда экспертов, позволит президенту Путину действовать на международной арене более агрессивно. Насколько такие заявления обоснованы? Итоги прошедшего референдума подвел в студии Rus.Postimees политический эксперт, предприниматель Райво Варе.

"Никаких уступок": Хельме доволен принятыми изменениями в порядке ввоза сезонных рабочих

По словам министра финансов Мартина Хельме, партия EKRE может быть удовлетворена сегодняшним решением правительства относительно сезонных рабочих и иммиграции. Читать далее...

239 экспертов предупреждают ВОЗ: коронавирус распространяется по воздуху в виде аэрозоля

Группа экспертов обратилась ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в открытом письме, подчеркнув, что результаты исследования показывают, что частицы SARS-Cov-2, оставшиеся в воздухе внутри помещений, являются инфекционно опасными. Читать далее...

Правительство решило: ограничения на въезд станут значительно мягче

Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) cообщил на своей странице в Facebook, что на сегодняшнем заседании правительство достигло соглашения об условиях допуска иностранных студентов и сезонных рабочих в Эстонию. Новые правила значительно облегчают возможность въезда в Эстонию. Читать далее...

Фермер ждет с нетерпением открытия границ для украинских рабочих

Сельские жители ждут момента, когда въезд в Эстонию для украинских сезонных рабочих будет вновь разрешен. Сегодня Рийгикогу соберется для обсуждения острого вопроса о кризисе на рынке труда, разразившегося в сельском хозяйстве этим летом. Читать далее...

Ситуация в экономике Эстонии плоха, но будущее дает надежду

Экономические аналитики, опрошенные Эстонским институтом конъюнктуры (EKI), оценили общее состояние экономики Эстонии как плохое, но, по их мнению, оно должно улучшиться к декабрю. Плохую оценку получили как инвестиции, так и частное потребление. Читать далее...

Прореха в э-государстве? Гражданин Эстонии не смог подать документы в университет из РФ

Пандемия весны 2020 года сильно затруднила процесс поступления в эстонские университеты для иностранцев. Если для жителей страны многие процессы возможно организовать по интернету, то у живущих за пределами Эстонии абитуриентов с этим возникают сложности. Читать далее...

За три месяца Касса страхования от безработицы компенсировала зарплаты 137 тысяч работников

За первые три месяца Касса страхования от безработицы выплатила компенсацию заработной платы почти 137 тысячам работников, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Касссы. Читать далее...

Украина на грани банкротства. Но все равно готова к полномасштабным боевым действиям против России