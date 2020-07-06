За три месяца Касса страхования от безработицы компенсировала зарплаты 137 тысяч работников

С апреля по июнь компенсацию заработной платы назначили 136 709 работникам из 17 472 учреждений, средний размер компенсации составил 703,2 евро. Большая часть получателей компенсации работала в Харьюмаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа. Больше всего пособий получили работники гостиничного сектора и общепита, а также работники сектора обрабатывающей промышленности.

По словам председателя правления Кассы страхования от безработицы Меэлиса Паавела, первый период выплаты компенсации сгладил резкий спад экономики и смягчил шок на рынке труда. «Если большинство предпринимателей смогут при поддержке компенсации все-таки продолжить свою деятельность, то эта мера в любом случае себя оправдала»,- сказал Паавел.

С апреля до конца июня в Кассу страхования от безработицы заявления о компенсации заработной платы подали 17 584 учреждения, которые ходатайствовали о компенсации заработной платы для 137 399 работников. Больше всего заявлений приходило в первую неделю каждого месяца, и самое большое количество заявлений было подано в первый понедельник мая и июня: 1 июня были поданы заявления на 34 159 работников, и 4 мая на 31 270 работников.

Компенсация заработной платы была назначена 136 709 работникам из 17 472 учреждений, в том числе 27 258 человек получили компенсацию за один месяц, и 109 451 человек за два месяца. За март компенсация заработной платы была назначена 33 675 работникам, за апрель 121 494 работникам и за май 91 130 работникам.

Средний размер компенсации составил 703,2 евро, и общая сумма компенсаций вместе с оплаченными Кассой страхования от безработицы социальным налогом и страховым взносом по безработице работодателя составил 231,7 млн евро (в т.ч. за март 27,6 млн, за апрель 113,7 млн и за май 90,4 млн евро).

Если в марте среди получателей компенсации было больше всего работников гостиничного сектора и общепита (26,9% получателей компенсации), то в апреле и мае среди получателей компенсации было больше всего работников из сектора обрабатывающей промышленности (22,8% и 28,6% соответственно). Большая часть получателей компенсации работала в учреждениях, зарегистрированных или ведущих деятельность в Харьюмаа (62,2% получателей компенсации), затем следуют Тартумаа (10,7%) и Ида-Вирумаа (6,1%).

Среди учреждений, получивших компенсацию заработной платы, почти 81% составили учреждения, в которых работает 10 или меньше человек, учреждения с 10-49 работниками составили 17%, учреждения с 50-249 работниками составили 2,6%, и учреждения с 250 и больше работниками составили 0,4%.

Самую большую сумму компенсаций получило OÜ Hansaliin (4,2 млн евро). Затем идут Enefit Kaevandused AS (1,8 млн евро), AS Norma (1,8 млн евро), Bolt Technology OÜ (1,4 млн евро) и OÜ HT Laevateenindus (1,3 млн евро).

Компенсацию заработной платы не назначили около 1100 работникам. В основном по той причине, что работодатель не соответствовал критерию снижения оборота; в отношении работника, на которого работодатель подал заявление о компенсации, работодатель не применил § 35 или 37 Закона о трудовом договоре или речь идет о фиктивных трудовых отношениях, которые были занесены в Регистр трудовых отношений с целью получения компенсации заработной платы. На основании первичных проверок, в отношении 350 человек компенсации заработной платы признаны недействительными и востребованы назад. Это было сделано в тех случаях, когда работодатель нарушил запрет на сокращение, или если человек в период ходатайства о компенсации целый месяц находился на больничном. Последующие проверки выплаты компенсации заработной платы продлятся до конца этого года.

Ходатайства 200 человек работодатели забрали обратно, так как Касса страхования от безработицы запросила дополнительные документы или объяснения.