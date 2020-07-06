Галерея ⟩ Министр Аас ознакомился с ходом строительства отрезка четырехполосного шоссе

Генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и генеральный директор акционерного общества GRK Infra, которое строит дороги Арду-Выыбу и Выыбу Мяо, Тарви Клиймаск совместно осмотрели первые работы по строительству отрезка Выыбу-Мяо на мосту Корба, а чуть позже посетили открывающуся в августе трассу Арду-Выыбу.

Климаск сказал, что подготовительные работы для участка Выыбу-Мяо начались незадолго до Иванова дня, и в июле начнутся более крупные работы. Он добавил, что изначально строительство дороги не будет существенно мешать движению на шоссе Таллинн-Тарту. Однако в следующем году ограничения движения на участке Выыбу-Мяо будут неизбежны.

