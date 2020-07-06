Машина в кювет, а сами - водку пить: пьяные водители совершили две аварии

В пятницу вечером в полицию поступило сообщение о том, что в волости Вильянди Volkswagen съехал в кювет, но продолжил свой путь, несмотря на сломанную переднюю часть. У сообщившего о ДТП создалось впечатление, что человек за рулем пьян.

Полиция нашла машину - она стояла на обочине дороги, а рядом с ней сидели двое мужчин. Они оба утверждали, что открыли бутылку водки и быстро выпили ее после того, как припарковали аварийную машину у дороги.

В результате происшествия никто не пострадал, подробности произошедшего выясняются.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что водитель BMW в Вильянди едва не сбил человека. Сообщившему показалось, что водитель употреблял алкоголь. Полиция задержала водителя. Он отказался дуть в алкотестер, но имел видимые признаки опьянения. Поскольку водитель был агрессивен, полиции пришлось использовать наручники для обеспечения безопасности. Подробности будут уточнены в ходе производства о проступке.

В воскресенье поступило сообщение о том, что в Вильяндимаа столкнулись две машины и одна свалилась в кювет. Полиция установила, что женщина за рулем Mazda была в состоянии алкогольного опьянения, ее задержали. Кто был виноват в аварии, прояснит дальнейшее расследование.