Пн, 6.07.2020
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Машина в кювет, а сами - водку пить: пьяные водители совершили две аварии

Politseinikud tabasid nädalavahetusel kolm juhti, keda kahtlustatakse purjuspäi autojuhtimises.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Один предположительно пьяный водитель отказался дышать в алкотестер, а другой утверждал, что начал пить после аварии. В общей сложности полиция за выходные задержала в Вильяндимаа трех водителей, в отношении которых есть основания полагать, что они были пьяны за рулем, пишет Sakala.

В пятницу вечером в полицию поступило сообщение о том, что в волости Вильянди Volkswagen съехал в кювет, но продолжил свой путь, несмотря на сломанную переднюю часть. У сообщившего о ДТП создалось впечатление, что человек за рулем пьян.

Полиция нашла машину - она стояла на обочине дороги, а рядом с ней сидели двое мужчин. Они оба утверждали, что открыли бутылку водки и быстро выпили ее после того, как припарковали аварийную машину у дороги.

В результате происшествия никто не пострадал, подробности произошедшего выясняются.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что водитель BMW в Вильянди едва не сбил человека. Сообщившему показалось, что водитель употреблял алкоголь. Полиция задержала водителя. Он отказался дуть в алкотестер, но имел видимые признаки опьянения. Поскольку водитель был агрессивен, полиции пришлось использовать наручники для обеспечения безопасности. Подробности будут уточнены в ходе производства о проступке.

В воскресенье поступило сообщение о том, что в Вильяндимаа столкнулись две машины и одна свалилась в кювет. Полиция установила, что женщина за рулем Mazda была в состоянии алкогольного опьянения, ее задержали. Кто был виноват в аварии, прояснит дальнейшее расследование.

Во всех трех случаях об опасных водителях в полицию сообщили другие участники движения. Сильвер Симусте, глава патрульной службы Вильянди, сказал, что полиция благодарна всем, кто, заметив опасных водителей, сообщает о них по номеру 112 и зовет на помощь.

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