Работники «Эстонии» раскрывают закулисье обвинений Айвара Мяэ

(Во время первого звонка Postimees, Мяннилаан сказала, что не хочет ничего комментировать и старается держаться подальше от этого, но через полчаса перезвонила и согласилась поговорить.)

Мяннилаан признает, что несколько опубликованных в Ekspress анонимных историй рассказала она. В том числе историю о том, как Мяэ дважды при других сказал ей, что забыл свою зубную щетку и часы на ее ночном столике. На вопрос: может быть, ее историю в СМИ передал кто-то другой, они ответила: «Не хочу комментировать. Очень болезненная история».

(Связаться с Айваром Мяэ, которого представляет присяжный адвокат Пауль Керес, для получения комментария не удалось. В ситуации, когда одной стороне открыто предъявлены анонимные обвинения, Postimees считает важным, чтобы было обеспечено сбалансированное журналистское освящение.)

Большая часть работников «Эстонии» видели Мяннилаан и Мяэ, как витальный тандем: «Лисанна очень похожа на Айвара, веселая, - описывает Юули Лилль Кёстер, солистка «Эстонии». – Она шутит на грани допустимого, и это здорово, классно».

В то же время, насколько заметила Лилль Кёстер, – это подтверждают и многие другие – несмотря на частые совместные шутки Мяэ и Мяннилаан не интересовались друг другом в сексуальном плане.

Кярт Киннас, которая до конца позапрошлого года работала руководителем отдела кадров «Эстонии», на основании того, что видела сама, заверяет, что Мяэ и Мяннилаан общались друг с другом свободно, часто шутили: «Я не считаю приставаниями, если оба общаются с радостными улыбками и обнимаются при встрече».

Работающий шестой год административным руководителем Велло Оямяэ говорит, что у Мяэ и Мяннилаан были хорошие рабочие отношения, в которых имелись как флирт, так и фамильярные обнимания: «[Лизанна] кружила вокруг Айвара, как пчела», - так Оямяэ охарактеризовал отношения между коллегами.

Кристель Конса, которая, правда, ушла с должности продюсера четыре года назад, но которая, как бывшая подчиненная Мяэ, часто ходила в «Эстонию», обратила внимание на то, что Мяннилаан «прилипчивый человек».

Многие, говорившие с Postimees люди, которые не слышали от Мяннилаан в «Эстонии» истории о Мяэ, по их словам, не заметили и не почувствовали, чтобы она выглядела преследуемой.