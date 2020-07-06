Пн, 6.07.2020
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На пароме из Хельсинки в Таллинн прибыл человек с симптомами COVID-19

Silja Europa

ФОТО: Liis Treimann

На круизном судне, прибывшем из Хельсинки в Таллинн, передвигался человек с легкими симптомами коронавирусной инфекции, который мог заразить других, пишет Rus.ERR со ссылкой на Yle.

Зараженный пассажир находился на судне Silja Europa, вышедшем из Хельсинки 30 июня и прибывшем в Таллинн на следующее утро.

Финское ведомство здоровья и социального развития THL сообщило, что к настоящему моменту зарегистрировано несколько случаев, когда у пассажиров круизных судов позже диагностировали коронавирусную инфекцию.

Судно Silja Europa вышло из Хельсинки 30 июня в 18:30. Из Таллинна в Хельсинки судно отправилось 1 июля в 12:30. Финский департамент THL призывает финнов, которые были на этом рейсе следить за здоровьем и в случае появления симптомов (температура, кашель, затрудненное дыхание) обратиться к врачу.

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