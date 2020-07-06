В Эстонии назвали три главные причины резкого удешевления биржевой электроэнергии

В ночь на понедельник биржевая цена электричества в Эстонии впервые упала до отрицательных показателей, передает Rus.ERR.
Причиной падения стало низкое ночное потребление электроэнергии, поступающая из Северных стран дешевая гидроэлектроэнергия и большие объемы производства электричества с помощью ветрогенераторов, сообщили в понедельник радионовости ERR.
Между пятью и шестью утра стоимость одного мегаватт-часа электроэнергии на бирже Nord Pool в ценовом регионе Эстонии и соседних стран опускалась до минус 9 евроцентов. К полудню понедельника цена выросла до 29 евро за мегаватт-час, однако среднего уровня так и не достигла.
По словам пресс-секретаря концерна Eesti Energia Прийта Лутса, отрицательная биржевая стоимость электричества на обычных потребителях не скажется.