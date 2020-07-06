В Эстонии назвали три главные причины резкого удешевления биржевой электроэнергии

Между пятью и шестью утра стоимость одного мегаватт-часа электроэнергии на бирже Nord Pool в ценовом регионе Эстонии и соседних стран опускалась до минус 9 евроцентов. К полудню понедельника цена выросла до 29 евро за мегаватт-час, однако среднего уровня так и не достигла.