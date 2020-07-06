Пн, 6.07.2020
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  • В Эстонии назвали три главные причины резкого удешевления биржевой электроэнергии

В Эстонии назвали три главные причины резкого удешевления биржевой электроэнергии

Линия электропередачи.

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

В ночь на понедельник биржевая цена электричества в Эстонии впервые упала до отрицательных показателей, передает Rus.ERR.

Причиной падения стало низкое ночное потребление электроэнергии, поступающая из Северных стран дешевая гидроэлектроэнергия и большие объемы производства электричества с помощью ветрогенераторов, сообщили в понедельник радионовости ERR.

Между пятью и шестью утра стоимость одного мегаватт-часа электроэнергии на бирже Nord Pool в ценовом регионе Эстонии и соседних стран опускалась до минус 9 евроцентов. К полудню понедельника цена выросла до 29 евро за мегаватт-час, однако среднего уровня так и не достигла.

По словам пресс-секретаря концерна Eesti Energia Прийта Лутса, отрицательная биржевая стоимость электричества на обычных потребителях не скажется. 

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