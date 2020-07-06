Ремонт дороги может доставить неудобства жителям Кристийне

По заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна в субботу, 11 июля, в столичном районе Кристийне стартуют работы по восстановительному ремонту Нымме-теэ на отрезке между улицами Тедре и Каяка.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, этим летом объем дорожно-строительных работ в районе чрезвычайно велик, что может доставить некоторые неудобства, и жителей просят отнестись к этому с пониманием. «На время строительных работ движение на данном отрезке Нымме-теэ будет перекрыто, просим пользоваться для объезда прилегающими улицами. В рамках восстановительных работ будут обновлены асфальтобетонное покрытие проезжей части и дорожная разметка, установлены новые бордюры и заменены горловины люков. Доступ местным жителей к своим домам будет обязательно обеспечен», - пояснил Рийбе.
Линии общественного транспорта №№17 и 17А будут направлены в объезд по временному маршруту по улице Эндла, бульвару Сыпрузе, улицам А.Х.Таммсааре и Ретке. Автобусы данных маршрутов будут останавливаться на всех имеющихся на объездном маршруте остановках.
Строительные работы осуществляет фирма OÜ Viamer Grupp. Срок окончания работ июль 2020 года.
Просим соблюдать временные дорожные знаки и просим извинить за возможные неудобства.
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