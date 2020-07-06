Ремонт дороги может доставить неудобства жителям Кристийне

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, этим летом объем дорожно-строительных работ в районе чрезвычайно велик, что может доставить некоторые неудобства, и жителей просят отнестись к этому с пониманием. «На время строительных работ движение на данном отрезке Нымме-теэ будет перекрыто, просим пользоваться для объезда прилегающими улицами. В рамках восстановительных работ будут обновлены асфальтобетонное покрытие проезжей части и дорожная разметка, установлены новые бордюры и заменены горловины люков. Доступ местным жителей к своим домам будет обязательно обеспечен», - пояснил Рийбе.