Работодатели - правительству: позвольте иностранцам работать в Эстонии хотя бы до конца года

«Это при условии, что человек имеет зарегистрированную работу, и его ежемесячный доход равен или превышает среднюю зарплату в Эстонии», - отметили исполнительный директор Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас и генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс в обращении к премьер-министру Юри Ратасу.

В дополнение к решению краткосрочных проблем, по оценке представительных организаций работодателей, важно найти адекватную модель для использования иностранной рабочей силы в долгосрочной перспективе, так как это важная проблема для экономического развития, а существующая система квот на долгосрочные разрешения на работу устарела и неоправданна.

Согласно оценке Центрального союза работодателей и Торговой палаты, использование иностранной рабочей силы должно быть непременно разрешено в тех случаях, когда невозможно заполнить работу местными работниками или обучить их (на основании оценки Кассы по безработице).

Иностранная рабочая сила также должна быть разрешена, если ей выплачивается контролируемая заработная плата по крайней мере в размере средней по Эстонии или, в качестве альтернативы, средняя заработная плата в отрасли (по данным налогового органа). Иностранная рабочая сила также должна быть разрешена для компаний, которые выполнили и правильно выполняют налоговые обязательства.

Отказ от иностранной рабочей силы затронет десятки тысяч семей

Вопрос об использовании иностранной рабочей силы важен для компаний независимо от их сферы деятельности или географического местоположения, и, по мнению Торговой палаты и работодателей, принуждение к отказу от него вызовет трудностей для сотен компаний в ближайшие месяцы.

Это, в свою очередь, приведет к реальному риску потери тысяч рабочих мест в Эстонии, что затронет десятки тысяч семей. «По нашему мнению, все должно быть сделано для того, чтобы предотвратить это, а не для того, чтобы искусственно увеличить нагрузку на систему страхования по безработице и систему социального обеспечения и не снизить налоговые поступления», - отметили Аас и Пальтс.

Представительные организации работодателей предполагают, что Юри Ратас осознает серьезность ситуации, связанной с прекращением краткосрочной регистрации занятости, и связанным с этим обязательством по эмиграции работников.

"Следовательно, мы предполагаем, что правительство также осознает масштаб проблем - проблемы не ограничиваются аграрным сектором, но очень активно также затрагивают промышленный сектор, строительство и в целом значительную часть предпринимателей и налогоплательщиков. Хотя сегодня проблемы являются наиболее острыми в сельскохозяйственном секторе, решения должны быть найдены в целом быстро и с учетом всех секторов", - говорится в обращении.

«В результате нехватки рабочей силы компании не будут выполнять свои заказы, и это приведет к сокращению оборота и экспорта предпринимателей, а рабочие места местных работников также окажутся под угрозой. Мы получили многочисленные примеры компаний с общим числом сотрудников около 100, в том числе c менее чем 10% иностранцев, которые часто выполняют некоторые весьма специфические функции, и их отъезд поставит всю компанию в очень сложное положение», - сказали Аас и Пальтс.