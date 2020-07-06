Rus.Postimees теперь в Telegram!
Спешим сообщить вам радостные новости! Теперь Rus.Postimees можно читать в Telegram. Узнавайте первыми все самые важные новости без рекламы и всегда будьте в курсе событий!
Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!
Если у вас еще нет своего аккаунта в социальной сети Telegram, сейчас — самое время его завести. Регистрация, для которой понадобится мобильный номер, занимает не больше нескольких минут.
В честь открытия мы проводим розыгрыш среди наших подписчиков. Уже 13 июля выберем трех победителей, которым достанутся смарт-часы Xiaomi Band 2! Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, достаточно подписаться на наш Telegram-канал и поделиться публикацией со своими друзьями в Facebook.