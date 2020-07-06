Пн, 6.07.2020
Статья Путина со сталинистской трактовкой истории, защищающая советскую империю, говорит о том, с какими целями глава РФ хочет проводить политику в ближайшем будущем. Марко Михкельсон

Rus.Postimees теперь в Telegram!
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ФОТО: Shutterstock

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