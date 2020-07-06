Светлана Прокопьева. ФОТО: STR/AP

Суд в Пскове признал виновной в оправдании и пропаганде терроризма журналистку «Радио Свобода» (в России это СМИ признано иностранным агентом) Светлану Прокопьеву. Уголовное дело против Прокопьевой возбудили из-за авторской колонки о возможных причинах взрыва, совершенного 17-летним юношей в здании архангельского управления ФСБ.

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове назначил Прокопьевой наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Обвинение просило приговорить журналистку к «только реальному лишению свободы» на шесть лет и запрету заниматься журналистской деятельностью на четыре года.

В итоге суд не стал запрещать Прокопьевой заниматься журналистикой, в приговоре об этом ничего не сказано. После вступления приговора в силу журналистке должны вернуть изъятые у нее мобильные телефоны, ноутбуки и диктофон. Прокопьева заявила, что намерена обжаловать приговор. «Я не рассчитывала на то, что меня признают невиновной», - сказала она.

Обвинительный приговор по части 2 статьи 205.2 УК («Публичное оправдание и пропаганда терроризма») впервые вынесен в России за текст журналиста, опубликованный в СМИ.

Колонка, из-за которой было возбуждено дело против Прокопьевой, прозвучала в ноябре 2018 года в эфире псковского «Эха Москвы», а затем была опубликована на сайте аффилированного с радиостанцией издания «Псковская лента новостей».

Прокопьева написала ее после взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. 17-летний Михаил Жлобицкий принес в здание самодельное взрывное устройство, при взрыве которого погиб. Трое сотрудников ФСБ были ранены.

Журналистка в тексте предположила, что действия Жлобицкого могли быть спровоцированы в том числе и государственной политикой и что государство может нести часть ответственности за появление поколения граждан, которые борются с ним.

Прокопьева свою вину не признает и считает дело политически мотивированным. В последнем слове она напомнила суду о свободе слова и миссии прессы, подчеркнув, что объектом критики для СМИ "всегда было и будет государство - система власти с аппаратом принуждения, способным стать инструментом массовых репрессий".

В октябре 2019 года Прокопьева опубликовала открытое письмо, в котором назвала свое дело «убийством свободы слова в России», заявив, что считает его «банальной местью обиженных силовиков».

На чем основано обвинение

Прокурор Наталья Мелещеня заявила в прениях, что Прокопьева «являясь журналистом, действовала с целью формирования у массовой аудитории общественного мнения о признании идеологии и практики терроризма правильной, нуждающейся в поддержке и подражании». По версии обвинения, журналистка обратилась к этой теме, «предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления».

Поскольку все колонки Прокопьевой для радио публиковались в печатной версии на сайте, журналистке поставлено в вину, что она «изначально хотела и желала максимального охвата аудитории распространением материала».

Аудиозапись и текст Прокопьевой на сайтах СМИ обнаружил ФГУП «Радиочастотный центр», используя электронную программу мониторинга публикаций в интернете, которая реагирует на ключевые слова, включая «террорист» и «взрыв».

Сотрудница Радиочастного центра Мирослава Степина составила заключение о том, что в тексте «формируется положительное отношение к терроризму и аргументируется позиция о том, что в сложившейся в обществе политической ситуации нет другого способа привлечения внимания к существующим проблемам, кроме как совершать террористические акты». В суде Степина cообщила, что специалистом в этой сфере не является.

По требованию Роскомнадзора оба СМИ удалили текст из интернета, но были оштрафованы. В феврале 2019 года Следственный комитет возбудил против Прокопьевой уголовное дело.

Руководители опубликовавших ее колонку СМИ заявили, что не согласовывали текст Прокопьевой перед публикацией. Но на допросе в суде выяснилось, что текст все же был им направлен на электронную почту, и согласие на его запись для радиоэфира Прокопьева получила. На сайте «Псковской ленты новостей» к тексту были добавлены заголовок, фотографии и «выносы».

Псковские историки и секретные свидетели, которые давали следствию показания об оппозиционных взглядах журналистки, в суд вызваны не были. Глава «Эха Москвы в Пскове» Максим Костиков заявил на допросе, что Прокопьева, по его мнению, к моменту публикации, превратилась «из журналиста в публициста».

Но доказательства обвинения в итоге построены на результатах трех психолого-лингвистических экспертиз (копии есть у Би-би-си), которые провели по заказу следствия НП «Южный экспертный центр» в Волгограде, ФБУ «Северо-Западный региональный центр» при минюсте в Петербурге и ООО «Консорциум» в Абакане.

Они обнаружили в тексте Прокопьевой признаки оправдания терроризма или «разрушительных действий», а также «негативной и враждебной установки в отношении представителей правоохранительных органов и прочих государственных структур».

Однако в качестве примеров эксперты приводили не конкретные высказывания Прокопьевой, а якобы обнаруженные ею в действиях террориста «благородные мотивы» и «высокие цели» (в тексте журналиста такие слова отсутствуют). Единственная фраза Прокопьевой, которую цитировала прокурор в качестве доказательства оправдания теракта, в обвинении приведена не полностью. В изложении прокурора Прокопьева заявила, что происшедшее «лучше, чем колонка политолога». Хотя в колонке говорится: «лучше, чем колонка политолога, доказывает, что в России нет условий для политического активизма».

Защита Прокопьевой заявила, что «искаженная интерпретация экспертами этого высказывания, не соответствует контексту и говорит либо о намеренном искажении значения, либо о непонимании смысла и отсутствии компетенции для экспертного исследования». При этом адвокаты противопоставили выводам обвинения три противоположных заключения специалистов, в которых говорится, что признаки оправдания терроризма в колонке Прокопьевой отсутствуют, а текст выражает отрицательное отношение к теракту и не имеет признаков какой-либо идеологии.

«Предмет колонки Прокопьевой - критика, в том числе, правоохранительной системы относительно ненадлежащего соблюдения гражданских прав и свобод, подавления протестной активности. Анализируя причины теракта, она указывала и на ответственность государства за случившееся. Именно критику Светлане не простили, - заявил в прениях адвокат Тумас Мисакян. - Именно это является настоящей причиной уголовного преследования, а не оправдание терроризма, которого в ее колонке и близко нет».

После вынесения приговора защита осужденной приняла решение обратиться в Следственный комитет России с заявлением о проверке действий экспертов обвинения из ООО «Консорциум» Ольги Якоцуц и Юлии Байковой в рамках ст. 307 Уголовного кодекса - о «заведомо ложном заключении эксперта». Об этом рассказал Би-би-си адвокат Виталий Черкасов.

Защита еще в ходе процесса ходатайствовала об исключении из материалов дела заключения этих экспертов, выполненного на бланке Хакасского государственного университета. Черкасов ссылался на официальный ответ проректора вуза о том, что бланк не соответствует университетскому и вуз к этой экспертизе никакого отношения не имеет. Защита также ставила под сомнение, ссылаясь на открытые данные, достоверность представленных экспертами данных об их квалификации.

«Этот приговор - компромисс не с нашей стороны»

«Этот приговор - явный компромисс, но не с нашей стороны», - сказала Би-би-си Галина Арапова, директор Центра защиты прав СМИ (одна из организаций, которая обеспечивает защиту Прокопьевой).

«Власть не решилась идти на открытую конфронтацию с журналистским сообществом, но не думаю, что журналисты простят государству это дело, как не простили они дело Ивана Голунова. Потому что это открытая репрессия за критику государства, попытка запугать журналистов и не только, ввести новые темы табу - не критиковать государство и спецслужбы и не анализировать социально-политические причины радикализации общества и последствия ограничения гражданских свобод», - отметила она.

По данным Центра защиты прав СМИ, это первый приговор по оправданию терроризма против журналистов. «Наша задача - не допустить укоренения такой судебной практики», - считает Арапова. «Нельзя запрещать общественную дискуссию по вопросам безопасности общества. В тексте Светланы нет состава преступления, а есть качественная аналитическая журналистика, и единственным законным исходом дела должно было быть полное оправдание», - заявила она.

Как реагирует общественность

После запроса прокурором реального срока и запрета на профессию для Светланы Прокопьевой в Москве и Пскове прошли акции журналистов в ее защиту, в результате были задержаны около десяти человек.

В защиту Прокопьевой выступили члены президентского совета по правам человека, руководители СМИ, журналисты, политики и международные правозащитные организации.

Поддержать журналистку на оглашение приговора приехали многие журналисты из Москвы и Петербурга, в том числе заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и спецкор «Новой газеты» Илья Азар. Кроме того, в Псков приехали координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, а также лидеры «Яблока» Николай Рыбаков и Эмилия Слабунова.

У здания суда в Пскове Прокопьеву ожидали более 70 человек. Журналистка сказала собравшимся, что если бы они не пришли, она бы могла не выйти из зала суда.

Уф, облегчение, невиновную всего-то приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей, дав судимость и вымотав все нервы многомесячным следствием. Но ведь и правда — облегчение. — Dmitry Kolezev (@kolezev) July 6, 2020

Штраф 500 тыс руб Светлане Прокопьевой. Отлегло. Но: суд признал ее виновной! За мнение. — albats (@albats) July 6, 2020

Так выглядит в России полное оправдание https://t.co/zGXi56fNFA — Dave Frenkel (@merr1k) July 6, 2020

Прокопьевой назначили штраф вместо срока. Повторюсь: менее постыдным и опасным ее дело не стало https://t.co/i6Yn2lO8q2 — Сергей Ежов (@ezhovs) July 6, 2020

Светлане Прокопьевой назначен штраф в 500 тысяч рублей.



Всё же общественное мнение в России влияет на суд.



Это, наверное, правильно. — максим кононенко (@kononenkome) July 6, 2020

После оглашения приговора объединение независимых СМИ «Синдикат 100» распространило заявление о том, что «сегодняшний приговор - это приговор за профессию и предупреждение всем, кто в этой профессии работает».

«Нам сегодня говорят - можем уже не подбрасывать наркотики, как Голунову. А просто бросать в тюрьму за слова, за мнение. Для приговора выбрано правильное время. Сразу после правки Конституции. Нам говорят - вот новая правовая реальность, в которой вы будете жить. Мы требуем отмены позорного приговора и полного оправдания Светланы», - говорится в нем.

Кого преследовали за оправдание терроризма (по данным Центра защиты прав СМИ)

В декабре 2019 года суд в Карелии оштрафовал на 500 тысяч 28-летнюю мать-одиночку Екатерину Муранову за пост в социальных сетях о том же теракте в Архангельске. Муранова перепостила фрагмент чужого текста и назвала Жлобицкого героем. После явки с повинной она объясняла, что «хотела разобраться в терминах", а под словом «герой» подразумевала человека, который привлек к себе всеобщее внимание: мол, по аналогии с выражением «герой дня».

В мае 2018 года обвинение было предъявлено омскому журналисту и правозащитнику Виктору Корбе за опубликование на сайте «Патриофил» последнего слова Бориса Стомахина, которого неоднократно приговаривали к реальным срокам в колонии строгого режима и запрету заниматься журналистской деятельностью по ряду статей УК в том числе - об оправдании терроризма (в статье о теракте в Волгограде).

В 2017 году Роскомнадзор выносил предупреждение о недопустимости оправдания терроризма журналу The New Times из-за материала «Из Калуги с джихадом», в котором было интервью россиянина, примкнувшего к джихадистам в Сирии. Впоследствии журнал был оштрафован на 100 тысяч рублей. Главред Евгения Альбац по этому поводу написала: «Путин публично говорит о том, что тысячи россиян воюют за ИГ, а писать о мотивах, почему русский парень из Калуги принимает ислам и уезжает воевать в Сирию - это "признаки оправдания терроризма"!»

10 июня 2016 года один из основателей НТВ, журналист Евгений Киселев сообщил, что на него завели уголовное дело за высказывание в защиту Надежды Савченко. В ответ на вопрос одного украинского СМИ, все ли делают власти Украины для ее освобождения, Киселев, по его словам, сказал, что «могли бы и пожестче действовать». Журналист с 2008 года живет на Украине.