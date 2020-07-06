Призванный смягчить кризис на рынке труда законопроект не прошел первое чтение в Рийгикогу

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, напомнив, что проект поправок предлагал продлить срок действия разрешений на работу тем иностранцам в Эстонии, которые по состоянию на 17 марта этого года имели такие разрешения. В пояснительной записке к проекту поправок отмечалось, что целью проекта было сохранить уже работающих в Эстонии иностранных работников на их местах. С их помощью можно было бы заполнить те пустующие рабочие места, которые в условиях ограничения трудовой миграции не могли быть заполнены жителями Эстонии.