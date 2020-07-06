Призванный смягчить кризис на рынке труда законопроект не прошел первое чтение в Рийгикогу

В Рийгикогу в понедельник на внеочередной сессии, созванной по инициативе оппозиции, не прошел первое чтение предложенный Партией реформ проект поправок к Закону об иностранцах, целью которого было смягчить кризис с рабочей силой в Эстонии.
Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, напомнив, что проект поправок предлагал продлить срок действия разрешений на работу тем иностранцам в Эстонии, которые по состоянию на 17 марта этого года имели такие разрешения. В пояснительной записке к проекту поправок отмечалось, что целью проекта было сохранить уже работающих в Эстонии иностранных работников на их местах. С их помощью можно было бы заполнить те пустующие рабочие места, которые в условиях ограничения трудовой миграции не могли быть заполнены жителями Эстонии.
Авторы пояснительной записки отмечали, что наиболее сложная ситуация с нехваткой рабочих рук складывается в сельском хозяйстве, однако сезонных работников не хватает в Эстонии также в строительстве, промышленности, социальной сфере и ряде других, где потери от отсутствия работников компенсировать невозможно.
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