Проблемы с поставками важного сырья тормозят дорожное строительство в Эстонии

В январе издание Äripäev писало о том, что санкции, введенные США против венесуэльских экспортеров нефти, поставили компанию Nynas AB в сложную ситуацию.

Тогда глава ее эстонского отделения Индрек Тепп заявил, что основные проблемы с поставками преодолены и оснований для паники нет. Однако спустя полгода положение ухудшилось.

Тем не менее, руководитель Nynas в Эстонии снова обещает улучшение ситуации.