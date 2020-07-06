Проблемы с поставками важного сырья тормозят дорожное строительство в Эстонии

Эстонским дорожно-строительным компаниям не хватает битума, поскольку крупнейший поставщик материала, компания Nynas, переживает проблемы с поставками. Об этом пишет портал dv.ee.
В январе издание Äripäev писало о том, что санкции, введенные США против венесуэльских экспортеров нефти, поставили компанию Nynas AB в сложную ситуацию.
Тогда глава ее эстонского отделения Индрек Тепп заявил, что основные проблемы с поставками преодолены и оснований для паники нет. Однако спустя полгода положение ухудшилось.
Тем не менее, руководитель Nynas в Эстонии снова обещает улучшение ситуации.
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