Пн, 6.07.2020
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Проблемы с поставками важного сырья тормозят дорожное строительство в Эстонии

Kui teedeehitusse antakse raha juurde, siis teedehoolduse ja remondi realt võetakse eelarvest raha maha.

ФОТО: Ants Liigus

Эстонским дорожно-строительным компаниям не хватает битума, поскольку крупнейший поставщик материала, компания Nynas, переживает проблемы с поставками. Об этом пишет портал dv.ee.

В январе издание Äripäev писало о том, что санкции, введенные США против венесуэльских экспортеров нефти, поставили компанию Nynas AB в сложную ситуацию.

Тогда глава ее эстонского отделения Индрек Тепп заявил, что основные проблемы с поставками преодолены и оснований для паники нет. Однако спустя полгода положение ухудшилось.

Тем не менее, руководитель Nynas в Эстонии снова обещает улучшение ситуации.

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