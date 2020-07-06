Еще одна угроза из Китая: новый штамм свиного гриппа встревожил экспертов

Хотя вероятность его распространения среди населения довольно низкая, новый штамм передается от животных к человеку и потенциально способен вызвать новую пандемию.

Исследование об обнаружении нового штамма, получившего название G4 EA H1N1, китайские ученые сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Он несет в себе гены вируса H1N1, вызвавшего пандемию гриппа в 2009 году.

В министерстве сельского хозяйства КНР отметили, что в связи с этой ситуацией на днях состоялось специальное совещание при участии экспертов в области контроля и профилактики эпидемий животных, специалистов в области животноводства и ветеринарии и представителей таможенных органов для анализа имеющихся данных и обсуждения влияния этого штамма вируса на свиноводческую отрасль и сферу общественного здравоохранения.

В Минсельхозе КНР заявили, что "вероятность распространения вируса свиного гриппа "G4" среди населения довольно низкая".

При этом,

российские специалисты не столь оптимистичны. В Роспотребнадзоре заявили, что новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии. И чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию.

"Новый вирус G4 EA H1N1 обладает высоким потенциалом для пандемического распространения среди людей. Чтобы предотвратить появление нового пандемического вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию среди животных и обследовать работников свиноферм", - цитирует РИА "Новости" ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.