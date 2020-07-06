Из-за коронавируса в Таиланде начнут следить за туристами

Сотрудники нового правоохранительного подразделения будут заняты исключительно наблюдением за туристами и вернувшимися из-за границы согражданами. Кроме того, на дорогах могут быть установлены КПП, где будут измерять температуру всем следующим через пункт, а заодно проверять, не отклонились ли путешественники от ранее определенного маршрута, передает MedikForum.