Из-за коронавируса в Таиланде начнут следить за туристами

В попытке не допустить новых вспышек коронавируса в Таиланде создают специальный отряд полиции, которому поручается отслеживать перемещение прибывших в страну иностранцев и вернувшихся из-за рубежа граждан королевства. Об этом 6 июля сообщает газета Bangkok Post.
Сотрудники нового правоохранительного подразделения будут заняты исключительно наблюдением за туристами и вернувшимися из-за границы согражданами. Кроме того, на дорогах могут быть установлены КПП, где будут измерять температуру всем следующим через пункт, а заодно проверять, не отклонились ли путешественники от ранее определенного маршрута, передает MedikForum.
Для облегчения работы нового подразделения полиции планируется создать онлайн-приложение, которое с одной стороны позволит оперативно связаться с полицией в случае необходимости, а с другой - будет выполнять функции надзора за местоположением.