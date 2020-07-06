Пн, 6.07.2020
Непродуманная ликвидация сланцевой промышленности повлечет за собой большую социальную катастрофу. Алексей Евграфов

Из-за коронавируса в Таиланде начнут следить за туристами

Таиланд.

ФОТО: Sithipong Charoenjai / AP

В попытке не допустить новых вспышек коронавируса в Таиланде создают специальный отряд полиции, которому поручается  отслеживать перемещение прибывших в страну иностранцев и вернувшихся из-за рубежа граждан королевства. Об этом 6 июля сообщает газета Bangkok Post.

 

Сотрудники нового правоохранительного подразделения будут заняты исключительно наблюдением за туристами и вернувшимися из-за границы согражданами. Кроме того, на дорогах могут быть установлены КПП, где будут измерять температуру всем следующим через пункт, а заодно проверять, не отклонились ли путешественники от ранее определенного маршрута, передает MedikForum.

Для облегчения работы нового подразделения полиции планируется создать онлайн-приложение, которое с одной стороны позволит оперативно связаться с полицией в случае необходимости, а с другой - будет выполнять функции надзора за местоположением.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ