Эстония по уровню инноваций в списке ЕС опережает остальные страны Балтии

Латвия по развитию инноваций заняла 23-е место среди стран ЕС, что на одну позицию выше, чем в предыдущие годы. Латвия вошла в число стран - умеренных инноваторов.

Самое высокое место из стран Балтии в рейтинге занимает Эстония - 12-е место, Литва на 19-й позиции.

Самой инновационной страной в Европе признана Швеция, за которой следуют Финляндия, Дания и Нидерланды.

Как отметили в Министерстве экономики Латвии, в 2019 году по сравнению с 2018 годом Латвия улучшила свои показатели по семи из десяти групп показателей, влияющих на рейтинг инноваций. Эксперты из Европейской комиссии оценили достижения Латвии по трем параметрам - финансирование и поддержка, влияние инноваций на занятость, обеспечение благоприятной для инноваций деловой среды.

"В сравнении со средними показателями по ЕС Латвия показала самые высокие результаты в предпринимательской активности, изменениях валового внутреннего продукта за последние три года и создании новых компаний", - сообщает Минэкономики Латвии.

В рейтинге этого года Латвия улучшила несколько показателей, например, предпринимательская активность среди экономически активного населения в Латвии на 221% превышает средний показатель по ЕС. Увеличились также инвестиции в важные для инноваций области, например, инвестиции государственного сектора в исследования и разработки выросли на 18%.

Доля компаний, которые вкладывают средства в обучение сотрудников для улучшения информационных и коммуникационных навыков, в Латвии увеличилась на 35%. Количество латвийских международных патентных заявок выросло на 30%.