Клубничные хозяйства выжимают соки из несовершеннолетних работников

“В субботу мне пришлось их срочно забирать. Их выселили, потому что они уже не пошли на работу. Они были уже голодные, в глазах темнело, - говорит Ирина и добавляет. - Они готовы были работать, им понравилось. И место там красивое, и озеро есть, чтобы искупаться. Но такое отношение, как будто их выживали оттуда”.

Одноразовые работники

По словам Миланы, если не стараться и работать спустя рукава, то поездка на клубнику совсем теряет смысл. Девушка рассказала, что вместе с ней работал парень, который тоже собирал клубнику только два дня, взял десять евро авансом, при этом собрал очень мало и при расчете получил всего 1,20 евро.

Еще один несовершеннолетний сезонный работник из Нарвы Никита уехал домой в субботу вечером, причем добирался с работы до дома шесть часов, поскольку на линии Тарту - Нарва автобусы ходят нечасто.

“Нас 12 человек сразу уехало, - рассказал Никита. - Я работал три дня и заработал 30 евро. Нас заставляли собирать гнилую клубнику и не платили за нее. Перчатки запретили надевать, потому что, якобы, мы в них мнем клубнику. Каждый начальник подходил и говорил разные вещи. Я сказал одному, что здесь нормальной клубники нет. Он сказал - уходи, вы же получаете за килограммы. Я ушел на другое место. Пришел другой начальник и начал на меня орать за то, что я ушел. Потом я собрал ящик на семь килограмм, начальница увидела там пару плохих ягод и не засчитала мне целый ящик”.

Родители юных работников считают, что их использовали как почти бесплатную рабочую силу. Милана и Денис рассказывают: хозяин хутора говорил, что может уволить их без сожаления, потому что у него стоит очередь из желающих работать.

Наниматель: подростки избалованы и не хотят работать

Руководитель клубничного хозяйства в Тартумаа Тамара обвинения в том, что за часть собранного урожая ребятам не платили, отвергает:

“Такого не может быть, во-первых. И во-вторых, если они собирают гнилые ягоды, мы не можем их засчитать. У нас есть свои правила. Обычно жалуются те, кто очень плохо работает”, - говорит она.

По словам Тамары, работникам заранее объясняют, что если они сдают гнилые ягоды вперемежку с хорошими, то такие ящики засчитывать не будут.

“Мы платим за килограммы деньги. И качество должно быть идеальное”, - добавляет руководитель.

По ее словам, многие молодые работники не могут собирать больше пяти-шести килограммов клубники за день. Поэтому к их недовольству работодатель относится спокойно, тех кто плохо работает - просто выгоняет. При этом, сейчас, в сезон сбора клубники, большинство работников в этом хозяйстве - молодежь, многие приехали из Нарвы.

“Обидно - мы же даем им шанс! Но это будет в первый и в последний год, больше мы так делать никогда не будем, потому что это бессмысленно, если честно, - говорит Тамара. - Вот сейчас семь человек спят в домике, потому что им просто лень вставать”.

Подростки, оставшись без присмотра родителей, пьют, курят. Вчера, по словам Тамары, пришлось вызывать полицию, потому что работники курили коноплю.

Всего в хозяйстве сейчас около 40 работников, а нужно около 100.