Клубничные хозяйства выжимают соки из несовершеннолетних работников

Фермеры, которые выращивают клубнику, сейчас активно зазывают в свои хозяйства сезонных работников. Но только некоторые берут на работу несовершеннолетних. Молодые жители Нарвы и Силламяэ рассказали, что поехали в такие хозяйства и столкнулись не только с физически тяжелой работой, но также с невыплатой денег и с притеснениями со стороны работодателей и гастарбайтеров. В таких условиях многих юношей и девушек хватает на два-три дня, после чего они уезжают домой, почти ничего не заработав. Руководитель одного из хозяйств, в свою очередь, говорит, что молодежь стали нанимать из-за острой нехватки взрослых работников и пожалели - многие едут расслабиться вдали от родителей, а не вкалывать.
Будьте готовы к спартанским условиям
Никита, Денис и Милана работали в одном и том же хозяйстве в поселке Ройу в Тартумаа, но отправились туда отдельно друг от друга и в разное время. В отличие от других хуторов, здесь охотно брали на работу несовершеннолетних. Подростки и их родители рассказали, что часть молодых работников принимали на работу, как положено, а часть - неофициально, без договора и налогов.
Родителям обещали, что всё необходимое для жизни у работников будет. Но парни и девушки сразу столкнулись с бытовыми трудностями, например, с неработающей сантехникой. Работников разместили в маленьких летних домиках по шесть человек, в которых в дождливую погоду было холодно, а в теплую - душно. В домике Миланы, к тому же, от прежних работников осталось постельное белье - тут девушке пришлось “познакомиться” с клопами, после укусов которых опухла рука. В грязной кастрюле, также оставленной прошлыми работниками, завелись черви.
Еду нужно было готовить самостоятельно, продукты можно было покупать в небольшом сельском магазине, расположенном в 1,7 км от жилья работников. Цены там выше, чем в городе, и часть зарплаты можно было брать авансом, чтобы покупать себе продукты.
“Я бы не сказала, что у нас плохие условия, - не соглашается руководитель хозяйства в Тартумаа Тамара. - У нас не люкс-гостиница - мы живем на поле. Пока еще никто не жаловался. Но когда приезжают дети из богатых семей - родители их выгоняют на работу - конечно, им такое жилье неудобно. Если ребенок приезжает в Gucci, в Armani, то этот “кемпинг” ему не подходит, если честно. Когда золотые цепи по сто граммов на шее - о чем мы говорим вообще? Родители привозят таких сюда, умоляют, чтобы мы взяли их на работу. Но они на второй день “умирают” просто”.
Оплата - по часам или по килограммам
Во многих хозяйствах трактор транспортирует специальную платформу, на которой сборщики клубники лежат на животе. В хозяйстве, где работали Денис, Милана и Никита, клубника растет в парниках, и собирать ее надо внаклонку. Смены длятся по восемь-десять часов в день, что, естественно, очень тяжело для спины.
Клубнику ребята собирали в ящики, рассчитанные на пять килограммов, и приходилось на глазок оценивать, сколько там клубники, поскольку за “лишнюю” клубнику в ящике начальники грозились не платить.
“Собираешь меньше - тебя ругают. Собираешь больше - тебя ругают”, - говорит Денис.
Денис рассказывает, что за сбор клубники платили иногда по фактически собранным килограммам (50 - 65 центов за килограмм), а иногда - по часам. Почасовая оплата была и за другую работу, например, за прополку.
В один из дней произошел конфликт - по словам Дениса, ребятам обещали почасовую оплату в парнике, в котором выросло очень мало клубники, но заплатили за килограммы. Пятерых, которые возмущались этим, уволили на следующее утро. После этого и Денис с друзьями решили увольняться.
За две недели, работая с шести утра до четырех часов вечера, Денис заработал 200 евро. А на еду, проживание и дорогу потратил около 70. При всем недовольстве работодателем, Денис все-таки попытался попасть на работу к нему еще раз.
“Мы понимали, что работу мы в Нарве не найдем, и нам придется снова туда ехать. Но нас не взяли, сказали, что мы тут детский сад устраиваем”, - рассказал он.
Сейчас он планирует поехать на другой хутор, где клубнику собирают, лежа на специальных платформах.
Финский опыт не помог
По словам Дениса и Миланы, в хозяйстве в Тартумаа не первый год работает группа молдаван. Есть также взрослые работники из Эстонии и даже из Финляндии. К ним работодатели относятся хорошо. Но при этом есть постоянный поток временных молодых работников, в том числе несовершеннолетних, которым недоплачивают.
Нарвитянка Милана пять лет ездила с матерью на сбор клубники в Финляндию, поэтому работа была ей знакома. Еще до поездки в Тартумаа она общалась с Денисом и знала, что будет нелегко. Но решила попробовать. Хотя бытовые условия Милану шокировали, сама работа ей поначалу очень понравилась.
“Я принесла 7,9 килограмма и видела, что мне записывают 7,9. Я помнила все свои килограммы, чтобы меня никак не облапошили”, - рассказала она.
Но в тот же день начались проблемы с начальством и со взрослыми работниками, которые давали взаимоисключающие указания. В результате у Миланы было всего два полных рабочих дня.
“Мне нужно было в туалет, я сходила быстро, и мне за это списали всё, что я собрала в этот день, - сказала она - На следующий день мы поработали только два часа и уехали домой. Я посчитала все свои килограммы - я собрала 36 килограмм, и мне выплатили всего 22 евро”.
Матери: у детей отбивают желание работать
“Дети хотят работать, а с ними так обращаются! - возмущается мать Миланы Марина. - Радуйтесь, что малолетки едут вам помогать, собирать клубнику. А когда девочке нельзя с поля в туалет уйти - что это за концлагерь? Я в Финляндию 16 лет на клубнику ездила. Там просто рай по сравнению с этим. Если получится в следующем году, пусть дети туда едут, и я с ними поеду. Работать уже не буду, буду отдыхать и еду им готовить. Там совершенно другой труд, финны уважают тех, кто у них работает”.
Ирина из Силламяэ рассказала очень похожую историю, которая произошла с ее 17-летней дочерью. Девушку согласились взять на работу в Пылвамаа, к ней присоединились еще два друга. Ирина отвезла их на хутор сама, посмотрела, где ребята будут жить.
Проработали там друзья всего три дня, дочь Ирины заработала 55 евро. Ребятам не дали даже кастрюлю, чтобы они могли приготовить еду и пришлось питаться пирожками из деревенского магазина. В домике не было обогревателя, и когда пошли дожди, нечем было согреться и негде сушить промокшую одежду. Все обогреватели забрали себе работники из Украины - основная рабочая сила на хуторе в Пылвамаа. Они же собирали большую часть клубники, а молодежи оставалось, в основном, подбирать за ними гнилые ягоды, за которые не платили.
“В субботу мне пришлось их срочно забирать. Их выселили, потому что они уже не пошли на работу. Они были уже голодные, в глазах темнело, - говорит Ирина и добавляет. - Они готовы были работать, им понравилось. И место там красивое, и озеро есть, чтобы искупаться. Но такое отношение, как будто их выживали оттуда”.
Одноразовые работники
По словам Миланы, если не стараться и работать спустя рукава, то поездка на клубнику совсем теряет смысл. Девушка рассказала, что вместе с ней работал парень, который тоже собирал клубнику только два дня, взял десять евро авансом, при этом собрал очень мало и при расчете получил всего 1,20 евро.
Еще один несовершеннолетний сезонный работник из Нарвы Никита уехал домой в субботу вечером, причем добирался с работы до дома шесть часов, поскольку на линии Тарту - Нарва автобусы ходят нечасто.
“Нас 12 человек сразу уехало, - рассказал Никита. - Я работал три дня и заработал 30 евро. Нас заставляли собирать гнилую клубнику и не платили за нее. Перчатки запретили надевать, потому что, якобы, мы в них мнем клубнику. Каждый начальник подходил и говорил разные вещи. Я сказал одному, что здесь нормальной клубники нет. Он сказал - уходи, вы же получаете за килограммы. Я ушел на другое место. Пришел другой начальник и начал на меня орать за то, что я ушел. Потом я собрал ящик на семь килограмм, начальница увидела там пару плохих ягод и не засчитала мне целый ящик”.
Родители юных работников считают, что их использовали как почти бесплатную рабочую силу. Милана и Денис рассказывают: хозяин хутора говорил, что может уволить их без сожаления, потому что у него стоит очередь из желающих работать.
Наниматель: подростки избалованы и не хотят работать
Руководитель клубничного хозяйства в Тартумаа Тамара обвинения в том, что за часть собранного урожая ребятам не платили, отвергает:
“Такого не может быть, во-первых. И во-вторых, если они собирают гнилые ягоды, мы не можем их засчитать. У нас есть свои правила. Обычно жалуются те, кто очень плохо работает”, - говорит она.
По словам Тамары, работникам заранее объясняют, что если они сдают гнилые ягоды вперемежку с хорошими, то такие ящики засчитывать не будут.
“Мы платим за килограммы деньги. И качество должно быть идеальное”, - добавляет руководитель.
По ее словам, многие молодые работники не могут собирать больше пяти-шести килограммов клубники за день. Поэтому к их недовольству работодатель относится спокойно, тех кто плохо работает - просто выгоняет. При этом, сейчас, в сезон сбора клубники, большинство работников в этом хозяйстве - молодежь, многие приехали из Нарвы.
“Обидно - мы же даем им шанс! Но это будет в первый и в последний год, больше мы так делать никогда не будем, потому что это бессмысленно, если честно, - говорит Тамара. - Вот сейчас семь человек спят в домике, потому что им просто лень вставать”.
Подростки, оставшись без присмотра родителей, пьют, курят. Вчера, по словам Тамары, пришлось вызывать полицию, потому что работники курили коноплю.
Всего в хозяйстве сейчас около 40 работников, а нужно около 100.
“Сейчас уже холодно, большая часть клубники испортилась, потому что рабочих рук не было. А что могут дети собрать? - говорит Тамара. - Вчера сказали, что границы открыли, но будет действовать карантин 14 дней. Нам опять никакой пользы от этого нет. Через две недели у нас погибнет весь урожай”.