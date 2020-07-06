Пн, 6.07.2020
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В прошлом году отток молодежи из Эстонии увеличился

Пярнуский пляж, лето.

ФОТО: Mailiis Ollino/

В 2019 году из Эстонии уехало почти в 1,4 раза больше молодежи, чем годом ранее; число иммигрировавших молодых людей в страну осталось тем же, передает Rus.ERR.

Из базы данных мониторинга молодежи Департамента статистики следует, что в 2019 году из Эстонии уехали 3675 человек, что почти в 1,4 раза больше, чем в 2018 году. Сальдо миграции молодежи в 2019 году было положительным.

В 2018 году в Эстонию иммигрировали 4117 и в 2019 году - 4283 молодых человека.

Ведущий аналитик Департамента статистики Этель Маазинг сказала ERR, что в 2018 году и годом ранее эмигрировало меньше молодежи, чем обычно.

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