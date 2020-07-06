В прошлом году отток молодежи из Эстонии увеличился

В 2019 году из Эстонии уехало почти в 1,4 раза больше молодежи, чем годом ранее; число иммигрировавших молодых людей в страну осталось тем же, передает Rus.ERR.
Из базы данных мониторинга молодежи Департамента статистики следует, что в 2019 году из Эстонии уехали 3675 человек, что почти в 1,4 раза больше, чем в 2018 году. Сальдо миграции молодежи в 2019 году было положительным.
В 2018 году в Эстонию иммигрировали 4117 и в 2019 году - 4283 молодых человека.
Ведущий аналитик Департамента статистики Этель Маазинг сказала ERR, что в 2018 году и годом ранее эмигрировало меньше молодежи, чем обычно.