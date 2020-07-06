Трое мужчин вломились в квартиру и жестоко избили спящего: их наказали условными сроками

Из постановления суда следует, что 23 декабря 2018 года в половину второго ночи молодые люди вторглись в незапертую квартиру. Затем они втроем напали на человека, спавшего на диване в комнате. Каждый юноша ударил жертву по меньшей мере два раза и все втроем по меньшей мере - десять раз по голове и спине, вследствие чего у пострадавшего пошла кровь из носа и изо рта. После этого Маттис ударил жертву по меньшей мере два раза ногой по позвоночнику, затем пострадавшего столкнули с дивана на пол и поволокли на кухню, держа его руки.

На кухне Маттис ударил ногой в лицо лежавшего на полу, вследствие чего жертва ударилась головой о стену кухни, и из затылка пошла кровь. Затем Маттис снова ударил пострадавшего по позвоночнику. Потом Маттис взял с кухонного стола нож для разделки рыбы, приставил к горлу жертвы и пообещал проколоть ему горло.

В ходе избиения молодые люди причинили жертве физическую боль и вред здоровью: гематому области правого глаза, поверхностную рану на шее 1,5 см, крупные поверхностные ссадины на голове и нижней губе. Также Маттису вменяется в вину езда без водительских прав той же ночью после избиения. Ранее его ловили на этом же нарушении. Также известно о краже, за которую последовало наказание в уголовном порядке. Роланд ранее тоже был наказан в уголовном порядке, тогда ему вменили в вину тяжелое нарушение общественного порядка. На момент избиения в 2018 году у него было действующие условное наказание, испытательный срок которого закончился 20 мая этого года.

Суд приговорил Маттиса в порядке согласительного производства к наказанию по совокупности, составившему год и десять месяцев тюремного заключения. Приговор не будет приведен в исполнение, если в течение пяти лет мужчина не совершит намеренного преступления. Йоонаса приговорили к году тюремного заключения, однако отсидеть этот срок ему не придется, если в течение двух лет он будет законопослушен.

Роланда приговорили к наказанию по совокупности, составившему два года тюремного заключения. Он не отправится за решетку, если в течение трех лет не нарушит закон. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, каждый молодой человек заплатит жертве 300 евро.