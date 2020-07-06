Ученый за работой. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Во Флориде подтвержден случай заражения человека поедающей ткани мозга амебой-паразитом. Заражение этим смертельно опасным паразитом - редкость, но некоторые ученые говорят о росте их популяций из-за изменения климата на планете.

Заражение амебой под названием неглерия Фоулера подтвердили у жителя графства Хиллсборо штата Флорида. В департаменте здравоохранения штата предупредили тех, кто часто купается в водоемах, чтобы они не забывали закрывать нос.

Это действительно самая действенная мера защиты от неглерии Фоулера, поскольку одклеточная амеба-паразит проникает в мозг через обонятельный нерв. Заразиться можно только через нос. При этом если вода, зараженная неглерией, попадет например в пищевод, то с человеком ничего не случится. От человека к человеку неглерия не передается.

В департаменте рекомендовали осторожно купаться в открытых водоемах и не беспокоить песок дна. Также рекомендуется избегать водоемов с температурой воды выше среднего, особенно высыхающих.

Случаи заражения неглерией Фоулера редки. Во Флориде известно 37 подобных происшествий с 1962 года. Амебы часто встречается в теплых пресных водоемах южных штатов.

Несколько десятков заражений было зафиксировано в Европе, в том числе несколько в Чехии. В России случаев заражения ниглерией Фоулера не задокументировано.

Неглерия живет в теплых водоемах и активизируется с июля по август. Ее усиленное размножение начинается, когда вода прогревается до 35 градусов Цельсия.

В неблагоприятных для обитания условиях амеба умеет покрываться оболочкой. Когда условия снова становятся благоприятными, она активизируется и переходит к размножению.

Это представляет опасность в местах, где водоемы пересыхают и амебы переносятся по ветру вместе с пылью со дна. Когда человек вдыхает такую пыль, амеба попадает в организм и снова активизируется.

После этого следует повышение температуры тела, лихорадочное состояние, сопровождающееся тошнотой, рвотой, нарушением координации движений и судорогами, напоминающими припадок эпилепсии. Все это - следствия постепенного разрушения мозга.

Несмотря на то, что средства, останавливающие заболевание, существуют, болезнь чаще всего заканчивается летальным исходом.