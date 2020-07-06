Суд признал иностранца виновным в попытке дачи взятки на границе

30 июня в Нарвском пограничном пункте собирался пересечь границу 33-летний гражданин Российской Федерации, направлявшийся на работу в Таллинн. При проверке документов выяснилось, что мужчина заблаговременно не подал ходатайство для получения разрешения на въезд в порядке исключения, представление которого на данный момент является обязательным для въезда в Эстонию. Пограничники отправили мужчину обратно в Россию для оформления соответствующего документа. Однако мужчина решил поступить противозаконно, предложив чиновнику погранохраны взятку. Эпизод завершился тем, что мужчина был задержан и в отношении него было начато криминальное производство.

Второго июля Вируский уездный суд признал подсудимого виновным в даче взятки, приговорив его к одному году тюремного заключения, которое вступит в силу, если в течение двух с половиной лет виновный совершит новое умышленное преступление. В качестве дополнительного наказания в отношении гражданина России была применена высылка из страны с трехлетним запретом на въезд в Эстонию, а также была аннулирована его долгосрочная виза. Мужчина выехал из Эстонии 2 июля.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Рагнар Плисткин удовлетворен решением суда, который, по ходатайству прокуратуры, помимо условного заключения назначил мужчине высылку из страны и запрет на въезд в Эстонию. «Ходатайство прокуратуры и решение суда в очередной раз подтверждают, что принуждение должностного лица к совершению противоправного поступка путем предложения какой-либо выгоды никоим образом недопустимо в правовом пространстве Эстонии».