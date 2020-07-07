Квартирный рынок ожил и набирает обороты

Несмотря на сложную ситуацию на рынке недвижимости этой весной, порталы недвижимости City24.ee и KV.ee увеличили количество посетителей своих страниц. Например, на портале City24.ee в мае было 688 000 посещений, совершенных 429 000 уникальных пользователей, каждый из которых в среднем просмотрел более 18 страниц и находился на сайте в среднем более 11 минут, что является убедительным доказательством того, что портал посещают серьезно заинтересованные в покупке недвижимости люди.

«Хотя количество сделок сократилось, высокая посещаемость является хорошим признаком: интерес к покупке жилья не уменьшился, несмотря на коронакризис. К тому же сегодня количество сделок с недвижимостью снова начинает постепенно расти», - сказала руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, во время чрезвычайной ситуации интерес к загородным домам и дачам был сильнее, чем обычно, но по мере ослабления ограничений этот интерес исчез. Теперь интересы желающих приобрести жилье снова сфокусированы на квартирах, и, конечно, большинство запросов делается в Таллинне и Харьюмаа.

Это подтверждают и данные KV.ЕЕ, согласно которым наибольший интерес вызвали рекламные объявления о продаже и аренде квартир в Таллинне. Например, в мае у портала было более 300 000 посетителей в неделю, что говорит о значительном увеличении по сравнению с февралем или мартом.

Руководитель проекта развития Kaamos Kinnisvara Анне-Ли Линдмяэ добавила, что они также заметили увеличение количества запросов: «В то время как многие сделки в марте-апреле были остановлены, а люди находились в ожидании, сейчас интерес определенно вырос».

Она добавила, что есть интерес к квартирам как в центре города, так и в пригородах. «Наиболее высоко ценятся квартиры с хорошо продуманной планировкой, где много света и пространства, а расположение отличается хорошей инфраструктурой и приятной атмосферой», - сказала Линдмяэ.

По словам Линдмяэ, покупатели также были очень озабочены ситуацией с ценами, и, хотя в марте и апреле была большая неопределенность в отношении экономической ситуации, текущая ситуация более оптимистична, и покупка жилья по-прежнему рассматривается как долгосрочная инвестиция.