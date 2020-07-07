Уникальное предложение ⟩ В Кадриорге продаются два дома на одном участке

Находящийся на улице Йоа, 2/2 и построенный в 1870 году дом превращен в жилище класса люкс. В те времена помещичий дом, больше подходивший для сельской местности, стоял, по сути дела, в дальнем пригороде, практически за городом.

Бывший помещичий дом. ФОТО: City24

На первом этаже двухэтажного дома площадью 175,8 м2 находятся гостиная с открытой кухней, спальня, техническое помещение, туалет и холл. На втором - еще три спальни, ванная, баня, туалет и балкон.

Интерьер помещичьего дома. ФОТО: City24

Рядом, по адресу Йоа, 2/1, находится летняя мыза площадью 360 м2, превращенная из некогда жилого дома в модное офисное здание, где расположены просторные офисы с комнатами отдыха. На первом этаже находится кухня с комнатой отдыха и подсобным помещением. В доме три санузла с туалетами и душевыми.

Интерьер летней мызы. ФОТО: City24