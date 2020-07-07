Средство для чистки сантехники, о котором говорят как о новинке, а оно давно есть в продаже

Оказывается, натуральная вулканическая пемза, которая идеально подходит для ухода за ногами, также отлично подходит для чистки унитазов. По словам профессиональной уборщицы, это единственный способ заставить сильно загрязненный унитаз снова сиять, не прилагая при этом больших усилий.

Mum shares hack on how to remove tough toilet stains using a pumice stone 👏 https://t.co/F5kiCZvNZd — The Sun (@TheSun) July 5, 2020

Женщина добавляет, что в комплексе для удаления грязи с унитаза она использует три вещи: пемзу, стандартный очиститель для ванной и купленные на Amazon специальные абразивные подушечки, сообщает thesun.co.uk. Также профи советует: пемза должна быть все время влажной, и она совсем не царапает, а хорошо удаляет грязь.

От редакции

Правда, наши унитазы в полном порядке, и нам не понадобятся такие хитроумные способы? Кстати, пемзы на специальной ручке продаются во многих интернет-магазинах.

Пемза на ручке для чистки унитаза и другой сантехники. ФОТО: скриншот с aliexpress