Эстония отправила Украине 2400 пистолетов Макарова

По словам министра обороны Юри Луйка, Эстония последовательно и твердо поддерживает Украину, поскольку считает, что необходимо восстановить суверенитет и территориальную целостность страны.

«Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность всей Европы, - сказал Луйк - Отправкой пистолетов мы поддерживаем ведущего шестой год войну союзника».

По словам Луйка, кроме политической поддержки и помощи в развитии, важно оказывать реальную поддержку обороноспособности страны. Также министр отметил, что несмотря на непростую обстановку в стране, власти Украины продолжили проведение важных реформ, что нельзя не отметить.