Эстония отправила Украине 2400 пистолетов Макарова

Для того, чтобы поддержать укрепление потенциала самостоятельной обороны, во вторник, 7 июля, Министерство обороны Эстонии решило передать Украине 2400 пистолетов Макарова.
По словам министра обороны Юри Луйка, Эстония последовательно и твердо поддерживает Украину, поскольку считает, что необходимо восстановить суверенитет и территориальную целостность страны.
«Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность всей Европы, - сказал Луйк - Отправкой пистолетов мы поддерживаем ведущего шестой год войну союзника».
По словам Луйка, кроме политической поддержки и помощи в развитии, важно оказывать реальную поддержку обороноспособности страны. Также министр отметил, что несмотря на непростую обстановку в стране, власти Украины продолжили проведение важных реформ, что нельзя не отметить.
Пистолеты будут отправлены в ответ на просьбу Украины. Транспортные расходы в размере почти 7000 евро возьмет на себя Эстония.