Вт, 7.07.2020
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Департамент статистики: индекс потребительских цен снова растет

Топливо. Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes

По данным Департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в июне составило по сравнению с маем 0,9% и по сравнению с тем же периодом прошлого года -1%. По сравнению с июнем прошлого года товары были дешевле на 0,8% и услуги – на 1,2%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с маем на индекс потребительских цен больше всего повлиял рост цен  на электричество (13,2%), поступающее в дома. «Существенное влияние оказало также повышение индекса образования и детских учреждений, что обусловлено решением местных самоуправлений после окончания чрезвычайного положения снова ввести плату за место в детских садах. Помимо этого, перестали действовать льготы на местный транспорт, установленные на время чрезвычайного положения, которые с подорожанием бензина на 3,2%, привели к большему числу факторов, влияющих на транспорт», - объяснила Трасанов.

По сравнению с июнем прошлого года большее влияние на индекс потребительских цен оказало снижение цен на моторное топливо: дизельное топливо подешевело на 25% и бензин – на 12,5%. Значительно повлияли на изменение индекса и жилищные услуги, поскольку по сравнению с прошлым годом подешевело электричество, поступающее в дома, и арендная плата на 7,6% и 11,7% соответственно. Падение цен на услуги размещения составило приблизительно 30%. Противоположным образом больше всего повлияло на индекс подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составил рост цен на фрукты (22%), а также мясо и мясные продукты (7,5%). Из продуктов питания, в то же самое время, сильнее всего подешевели картофель (38%) и свежие овощи (19%), а подорожали свежие фрукты и ягоды (27%).

Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с июнем прошлого года на 7,5%, и нерегулируемые цены выросли на 0,8%.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, июнь 2020

Группа товаров

июнь 2019 –

июнь 2020, %

май 2020 –

июнь 2020, %

ВСЕГО

-1,0

0,9

Продукты питания и безалкогольные напитки

2,7

0,6

Алкогольные напитки и табак

-3,9

-0,6

Одежда и обувь

-1,6

-1,9

Жилье

-3,5

3,1

Домашнее хозяйство

1,7

-0,1

Здравоохранение

3,4

0,3

Транспорт

-7,0

1,4

Связь

-1,6

0,0

Досуг

2,7

0,4

Образование и детские учреждения

4,0

31,3

Питание вне дома, размещение

-4,9

-1,6

Различные товары и услуги

0,8

1,1

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