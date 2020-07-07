Департамент статистики: индекс потребительских цен снова растет

По данным Департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в июне составило по сравнению с маем 0,9% и по сравнению с тем же периодом прошлого года -1%. По сравнению с июнем прошлого года товары были дешевле на 0,8% и услуги – на 1,2%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с маем на индекс потребительских цен больше всего повлиял рост цен на электричество (13,2%), поступающее в дома. «Существенное влияние оказало также повышение индекса образования и детских учреждений, что обусловлено решением местных самоуправлений после окончания чрезвычайного положения снова ввести плату за место в детских садах. Помимо этого, перестали действовать льготы на местный транспорт, установленные на время чрезвычайного положения, которые с подорожанием бензина на 3,2%, привели к большему числу факторов, влияющих на транспорт», - объяснила Трасанов.
По сравнению с июнем прошлого года большее влияние на индекс потребительских цен оказало снижение цен на моторное топливо: дизельное топливо подешевело на 25% и бензин – на 12,5%. Значительно повлияли на изменение индекса и жилищные услуги, поскольку по сравнению с прошлым годом подешевело электричество, поступающее в дома, и арендная плата на 7,6% и 11,7% соответственно. Падение цен на услуги размещения составило приблизительно 30%. Противоположным образом больше всего повлияло на индекс подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составил рост цен на фрукты (22%), а также мясо и мясные продукты (7,5%). Из продуктов питания, в то же самое время, сильнее всего подешевели картофель (38%) и свежие овощи (19%), а подорожали свежие фрукты и ягоды (27%).
Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с июнем прошлого года на 7,5%, и нерегулируемые цены выросли на 0,8%.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, июнь 2020
Группа товаров
июнь 2019 –
июнь 2020, %
май 2020 –
июнь 2020, %
-1,0
0,9
Продукты питания и безалкогольные напитки
2,7
0,6
Алкогольные напитки и табак
-3,9
-0,6
Одежда и обувь
-1,6
-1,9
Жилье
-3,5
3,1
Домашнее хозяйство
1,7
-0,1
Здравоохранение
3,4
0,3
Транспорт
-7,0
1,4
Связь
-1,6
0,0
Досуг
2,7
0,4
Образование и детские учреждения
4,0
31,3
Питание вне дома, размещение
-4,9
-1,6
Различные товары и услуги
0,8
1,1