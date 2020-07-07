Трамвай на Штромке: рельсами по горлышку

Ну ладно, не всё, но руины есть, а между ними, уворачиваясь от вездесущего трамвая, шмыгают велосипедисты. Для них, правда, проложена специальная тропа здоровья им. Стапиццот видов редчайших насекомых, но представители всех стапиццот видов так над ней клубятся и роятся, что ездить там опасно. Тем более что над роящимися и клубящимися гордо реют (во главе с буревестником) птицы – стаями реют, господа! – и так и норовят клюнуть велосипедиста в темечко.

К тому же, не дай бог, раздавишь шиной недальновидно выползшую на тропу зверушку, – гусеничку, к примеру, или клещика – и тут же из некошеных ковылей выскочат защитники природы, матери нашей. Так что ну ее, эту тропу: меж руин и трамваев как-то спокойнее. Пешеходы тоже есть, и все они гуськом, по одному, следуют на трамвайные остановки.

Ширина тротуара точно рассчитана на одного человека, двум – ни рядом пройти, ни разминуться, поэтому на тротуарах тоже введено одностороннее движение: на четной стороне улицы из подъезда можно поворачивать только направо, на нечетной – налево. А если тебе надо попасть буквально в соседний подъезд твоего же дома, но не в ту сторону, обходи квартал, точно следуя маршруту трамвая, – не ошибешься.

Солнце на спицах, синева над головой?

Разговоры о необходимости пустить трамвай до Штромки начались не вчера, и даже не три дня назад. Но именно три дня назад нас ознакомили с планом, в соответствии с которым будут проложены трамвайные пути.

«Пыхья-Таллинн усиленно застраивается, это самый бурно развивающийся район столицы, численность населения в нем скоро значительно возрастет, въезды превратятся в очень узкие бутылочные горлышки», – повторяют городские власти то, что жителям района и так известно. Некогда депрессивные микрорайоны Каламая и Пельгулинн превратились в престижные и в них происходит застройка как точечная, так и целыми комплексами; квартал Теллискиви – модное место тусовок; здания бывших фабрик и заводов превращаются в жилые и офисные, сияющие перспективы замаячили перед Коплискими линиями, а сколько еще неосвоенных земель!

Но более-менее нормальных магистралей – всего четыре: старые улицы Сыле, Копли и Теэстузе и новая Каларанна. Трамваи ходят только по Копли, по трем другим – автобусы. Ну, и повсюду шмыгают машины, от которых, по мнению отцов города, всё зло. Со злом, как известно, нужно бороться, и вот, выход найден: нужно, чтобы жители района пересели на велосипеды и общественный транспорт.