BMW начала предлагать клиентам платную подписку на подогрев сидений и круиз-контроль в машинах

Список таких опций включает подогрев сидений, адаптивный круиз-контроль, ассистент дальнего света и адаптивную подвеску. При этом владельцам машин доступны варианты подписки и на определенный период, и на постоянной основе. Для некоторых функций предусмотрен пробный бесплатный период в течение месяца.

Кроме того, в цифровом обновлении будет доступно последнее поколение помощника BMW Personal Assistant, новая навигационная система, которая предоставляет информацию о ближайших объектах, интересующих водителя и расположение ближайших зарядных станции для подключаемых гибридов марки, пишет Motor.ru . Наконец, на всех машинах BMW, выпущенных после 1 июля появится функция поддержки беспроводного подключения смартфона и возможность использования цифрового ключа BMW. Последняя функция, позволяющая использовать смартфон вместо ключа от машины, была представлена компанией Apple на презентации iOS 14.