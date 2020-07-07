В мае Эстонию посетило на 97% меньше иностранных туристов, чем годом ранее

По данным Депаратмента статистики, среди всех постояльцев отелей 31 977 человек были жителями Эстонии, количество иностранных туристов составило в мае 5395 человек.

По сравнению с маем прошлого года количество зарубежных туристов снизилось на 97,4%, а количество внутренних туристов уменьшилось на 71%.

Среди всех посетивших Эстонию в мае зарубежных гостей 34% или 1865 человек были жителями Латвии, финнов приехало 1018, россиян - 252.