Трамп: уровень смертности в США среди инфицированных COVID-19 стремительно снижается и является самым низким в мире

"Срочные новости: Смертность от китайского вируса в США является самой низкой в мире! Кроме того, смертность в США снизилась в 10 раз с периода пика пандемии, и наша экономика вновь становится сильной!", - написал президент США в своем твиттере, набрав слова "самой низкой в мире" прописными буквами.

Он подчеркнул, что смертность среди пациентов с коронавирусом в стране снизилась на 39% в то время, как потенциал тестирования на наличие вируса является в США самым высоким в мире.

"Почему фейковые новости не пишут о том, что смертность снижается? Только потому, что они действительно фейковые новости", - добавил Трамп, написав слова "фейковые новости" прописными буквами.

Кроме того, Трамп вновь отметил эффективность противомалярийного препарата гидроксихлорохина в лечении пациентов с COVID-19, приведя результаты исследования некоммерческой организации здравоохранения Генри Форда.

"Лечение с гидроксихлорохином существенно снижает смертность среди больных пациентов, госпитализированных с COVID-19 - и без каких-либо побочных эффектов, связанных с сердцем, свидетельствуют данные нового исследования, опубликованные Системой здравоохранения Генри Форда", - написал президент.

Согласно результатам этого исследования, среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин, скончались всего 13% в то время, как смертность среди инфицированных, в лечении которых этот препарат не присутствовал, составила 26%.