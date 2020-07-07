По оценке Хельме, межнациональные конфликты создают скорее центристы

- Что сказала ваша жена и мать пятерых детей, когда вы сообщили, что станете новым председателем EKRE, а значит, будете работать 24 часа в сутки?

- Жена была, конечно, первой, кто услышал, что есть такой план. Восприняла спокойно, свой путь нужно пройти, судьба – это судьба. Она за моей спиной.

- Решение правительства открыть границы для граждан третьих стран означает, что вместо пары сотен находящихся здесь украинцев вы пустите в страну тысячи.

- Не знаю, сколько точно их приедет, но полностью границы не открываются: это нужно делать плавно. Вернемся к тому режиму иностранной рабочей силы, который был до короны. Полиция будем проверять, чтобы они не выходили на работу во время карантина, и если это будет нарушено, то работодатель вообще утратит возможность привозить в Эстонию рабочих из-за рубежа, наказания будут жесткими.

- А куда делись прежние разговоры EKRE о том, что в сельхоз секторе нужно набрать на работу местных жителей, поскольку у нас имеются 50 000 безработных?

- Эти разговоры – вторая часть договора. Сейчас мы немного отступили, но в будущем выступим снова. Мы договорились, что изменим закон, который четко ужесточит правила приезда в Эстонию иностранной рабочей силы и зарубежных студентов. Важнейшим пунктом тут является сокращение периода краткосрочной работы с девяти до шести месяцев, и введение требования средней зарплаты, чтобы иностранных работников нельзя было нанять дешевле, чем жителей Эстонии.

- То есть, университеты принесены в жертву?

- Я не уверен, что тут кто-то сейчас приносится в жертву.

- С какими лицами поприветствовали вас на воскресном совещании коалиционные партнеры Юри Ратас (Центристская партия) и Хелир-Валдор Сеэдер («Отечество») после того, как на субботнем съезде вы своей речью их здорово разозлили?

- Об этом говорили, да.

(Ухмыляется.)

Они выразили легкое неудовольствием тем, что мы превратили свое партийное мероприятие в политическое шоу. Я думаю, что съезд нашей партии – самое классное, самое острое, самое убедительное политическое шоу в Эстонии, и так и должно быть.

- Вы так им и сказали, что это было шоу, и что так будет продолжаться и дальше?

- Я не буду передавать тут содержание этих разговоров один на один. [Мэр Таллинна Михаил] Кылварт и некоторые центристы (Яна Тоом, Танель Кийк – ред.) после прокомментировали, и были очень злы, что мы делаем разницу между национальностями. Я думаю скорее наоборот: национальную тему сейчас поднимает именно другая сторона.

- В своей речи на съезде вы признали, что до сих пор принятие решений в EKRE происходило при участии двух человек, то есть остальные члены партии права слова особо не имели. Это изменится?

- Март – это человек с конкретным стилем управления. У него был очень маленький круг советников и людей, с которыми он консультировался. Я, напротив, хотел бы немного расширить этот круг.

- Другой ваш однопартиец – Яак Мадисон – сказал, что верхушка EKRE призвала людей не голосовать за его кандидатуру на пост заместителя председателя партии. Что вы имеете против него?

- Я никогда никому не указывал пальцем, кого выбирать, а кого не выбирать. А Яаку, если он подумает, почему он не получил этих голосов, я был ответил, что если он выходит из Брюсселя в эфир с тем, что критикует свою собственную партию, то, может быть, это не самый лучший способ набрать популярность среди соратников.

- То есть, вы советуете ему больше не критиковать партию?

- Сосредоточиться на конкурентах.

- А если он продолжит, к чему это приведет? Были ли случаи, когда из EKRE исключался человек, который высказывал противоположную партийной точку зрения?

- Исключения были не за противостояние, а за раскол партии, но в случае Яака мы не говорим ни о чем таком.

- Заместитель председателя EKRE Хенн Пыллуаас сказал о новом средстве массовой информации: что вы создаете?

- Мы строим свой Fox News (телеканал консерваторов в США – ред.) в Эстонии.

- То есть у вас будет свой телеканал?