Овощи спасены, для ягод уже поздно: правительственные меры следовало принять раньше

Согласно решению правительства, границы будут открыты до такой степени, что их можно будет сравнить практически с докоронавирусным периодом. Единственным исключением являются страны, где вирус еще продолжает свирепствовать (уровень заражения превышает 16). Люди, прибывающие из этих стран должны сначала быть помещены в Эстонии на двухнедельный карантин. В число таких стран входит и Украина, которая является для Эстонии основным источником сельскохозяйственной временной рабочей силы.

По словам члена правления Сельскохозяйственно-торговой палаты Вахура Тыниссоо, требование карантина не беспокоит фермеров. "Самый серьезный крайний срок - 31 июля. Теперь работники-мигранты могут снова въезжать в страну, провести на карантине две недели - мы надеемся, что они будут здоровы - и затем приступить к работе в августе. Те, чье разрешение на работу было продлено до 31 июля, должны вернуться домой. Обмен происходит. Сейчас все очень хорошо", - считает он.

Пора клубники уже прошла

«Для тех, кто выращивает клубнику, поезд уже ушел, ягоды гниют на поле, - такова была первая мысль владельца клубничного хутора Тасуя Тоомаса Лилло о спасательном пакете. - Это можно было сделать еще три недели назад. Но овощеводы определенно спасены, я так думаю».

По словам Лилло, по крайней мере 60-70 процентов клубники не было собрано по сравнению с предыдущим годом из-за нехватки рабочей силы.

Та же проблема - у фермера из Пыльвамаа Ленно Коддала. «В настоящее время рабочей силы не хватает. Я сейчас воюю с клубникой. Часть клубничных полей пошла насмарку, огурцы не собирали уже неделю», - посетовал он.

Хотя Вахур Тыниссоо был очень доволен решением правительства, судьба производителей клубники также беспокоила его. Разговоры о предложении компенсации производителям клубники до его ушей не доходили.

"Это правда, что решение было принято слишком поздно для производителей клубники. Последний момент был 25 июня - тогда погода была еще прекрасной, и если бы здесь было 500 рабочих, можно было бы собрать много ягод. Но так как они не пришли, было уже поздно, и поезд ушел. И насчет этого, правда, очень жаль", - сказал он.

Несобранная клубника - не единственное, от чего страдают производители. Тоомас Лилло отметил, что им также пришлось оплатить регистрационные сборы тех трудящихся-мигрантов, которые успели зарегистрироваться в Эстонии, но больше не могли пересекать границу. «На каждого человека ушло по 50-55 евро. Я не думаю, что это справедливо - люди регистрируются, но если они нам нужны, а граница закрыта, хотя могли быть сделаны исключения. Кто за все это платит? Большая сумма набегает с регистрации 50 человек. Мы теряем ее а государство не компенсирует».

Правительство подпитывает миграцию

Отдельную досаду у Вахура Тыниссоо вызывает принятое вместе со спасательным пакетом правило шести месяцев. А именно, правительство согласилось с тем, что в будущем сезонные работники смогут оставаться в Эстонии шесть месяцев, а не девять. Тыниссоо уточнил, что это не было частью принятого в понедельник указа - правительство заодно предложило Рийгикогу внести изменения в Закон об иностранцах. Среди рекомендаций по изменению - требование о заработной плате, которое гарантировало бы средний доход иностранных работников в своей области и регионе.

Палата намерена отстаивать девятимесячный срок, поскольку шести месяцев работы недостаточно.

«Во-первых, административная бюрократия будет расти, если мы начнем менять сотрудников каждые шесть месяцев, - сказал Тыниссоо. - Во-вторых, более частая смена персонала увеличивает риски для здоровья. В конце концов, менять людей каждые девять месяцев менее рискованно, чем каждые шесть месяцев. Девять месяцев особенно важны в хуторской работе, в садоводстве можно справиться и за шесть».