Eesti Raudtee испытает повышение скорости поездов до 135 км/час

Пробные поездки состоятся 8 июля. "Во время пробных поездок на переездах и переходах будут дежурить патрули, но мы все равно призываем участников дорожного движения быть внимательными, так как в этих местах еще нет специальных систем безопасности. Также нужно иметь в виду, что по данным отрезкам пути поезда проследуют без остановок", – рассказал директор по вопросам безопасности Eesti Raudtee Тарви Вийсалу.