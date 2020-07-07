Промежуточные итоги тестирования: на Сааремаа самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу

Антитела типа IgG были обнаружены у 15 человек, то есть у 1,14% прошедших тестирование. При этом на Сааремаа тестирование прошли 148 человек, и антитела типа IgG были обнаружены у 13 человек, то есть у 8,8% прошедших тестирование. У всех 13 жителей Сааремаа, у которых были найдены антитела, в какой-то момент отмечались симптомы, соответствующие заболеванию COVID-19, и лишь у четырех из них заболевание диагностировали с помощью теста на РНК (соскоба из носоглотки). У остальных девяти человек анализ либо дал отрицательный результат, либо его не делали.

В общей сложности тестирование в клиниках Confido и аптеках Südameapteek прошли 6860 человек, и антитела типа IgG были обнаружены у 40 человек, то есть у 0,58% прошедших тестирование.

Несмотря на обнаружение антител, людям в настоящее время все же следует соблюдать пропагандируемые с целью сдерживания распространения вируса правила гигиены и дистанцирования.

Еще с 25 июня медицинский центр Confido и аптека Südameapteek начали проведение экспресс-тестов на антитела к вирусу SARS-CoV-2, которые с высокой вероятностью позволяют определить, переболел ли человек коронавирусом. Анализ можно сдать в определенных аптеках сети Südameapteek: в Таллинне в аптеках в ТЦ Ülemiste Keskus и магазине Sõpruse Rimi, в Тарту в аптеке Анне, в Выру в аптеке ТЦ Kagukeskus, в Пярну в аптеке при магазине Maksimarket, в Курессааре в аптеке при магазине Saare Selver, а в Раквере — в аптеке Südameapteek при магазине Maxima. Также экспресс-тест можно пройти в экспресс-клиниках Confido в ТЦ Nautica Keskus и Lasnamäe Centrum. Тестирование в аптеках проводят медицинские работники Confido.

Стоимость визита при проведении теста — 5 евро.

Чтобы избежать излишнего скопления людей в аптеках и обеспечить все требования личной защиты, пройти тестирование можно только на основе предварительной записи, которую можно осуществить здесь.

Проводимый в клиниках Confido и аптеках сети Südameapteek экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2 позволяет выявить наличие антител типов IgM и IgG к коронавирусу. Кровь для теста берут из пальца. В случае отрицательного результата пациент, очевидно, не заражен новым вирусом, однако в случае положительного результата высока вероятность, что в какой-то момент человек был заражен коронавирусом. Всех людей, получивших положительный результат, мы направляем на подтверждающий анализ крови из вены.