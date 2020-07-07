Вице-премьер Украины заявил об изучении вопроса введения миротворцев в Донбасс

"Миротворцы - это один из возможных вариантов, мы его тоже обсуждаем. Более того, мы пошли дальше и изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делалось. Формально-юридически это возможно", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.